Destiny 2: Festtagsfreuden und Anbruch-Event

Destiny 2 versprüht seit gestern Festtagsfreuden und fordert alle Hüter dazu auf sich auf den “Anbruch” vorzubereiten, denn Eva Levante wartet im Turm mit Geschenken auf artige Hüter.

Wenn der “Anbruch” den Turm erleuchtet, legen Hüter überall in der Welt die Schürzen an und verteilen ihre gebackenen Leckereien. Der “Anbruch” ist ein kostenloses saisonales Event, bei dem alle Destiny 2-Spieler Leckereien backen, die Festtagsstimmung verbreiten und Geschenke im Spiel erhalten können. Das Event beginnt am 15. Dezember und läuft bis zum 5. Januar – genug Zeit für Fans, in Feiertagsstimmung zu kommen und ihre süßen schmackhaften Leckereien zu backen.