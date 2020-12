Google Stadia lockt mit 3 weiteren Assassin’s Creed-Teilen

Assassin’s Creed Syndicate

Dieser Teil spielt im Jahr 1868 in London. Die Industrielle Revolution entfesselt ein Zeitalter voller neuer Erfindungen und verändert das Leben von Millionen Menschen mithilfe der Technologie, die einst als unmöglich galt. Die in dieser Zeit geschaffenen Möglichkeiten lassen die Menschen nach London strömen, um sich in dieser neuen Welt ein neues Leben zu gestalten. Eine Welt, die nun nicht mehr von Königen, Kaisern, Politikern oder Religion kontrolliert wird, sondern durch einen neuen gemeinsamen Nenner: Geld. In der Rolle der beiden Assassinen-Geschwister, Jacob und Evie Frye, verändern die Spieler das Schicksal von Millionen Menschen und vereinen die Unterwelt unter sich, um den korrupten Würgegriff um London in einem mitreißenden Abenteuer voller Action, Intrigen und brutaler Kämpfe zu lösen.