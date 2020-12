Saison 1 von Call of Duty: Black Ops Cold War hat begonnen und startet mit kostenlosen Inhalten sowie neuem Battle Pass. Im Mittelpunkt steht Vokhor „Stitch“ Kuzim, ehemaliger KGB-Experte für chemische Waffen, der noch eine Rechnung mit Russell Adler zu begleichen hat.

Stitch leitete die Produktion von Biowaffen auf Rebirth Island, einem sowjetischen Forschungslabor, als die CIA auf der Insel landete. Erst verlor Stitch beim Verhör durch Adler ein Auge und landete danach im Gulag. Dort wurde er von Perseus rekrutiert und zurück nach Rebirth Island geschickt, um das tödliche Nervengas „Nova 6“ herzustellen. Aber auch zurück in Freiheit sinnt er in Call of Duty: Black Ops Cold War Saison 1 auf Rache…