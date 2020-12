Morbid: The Seven Acolytes im Test

Jeder Nahkampf bedeutet Leben oder Tod

Kampf bedeutet im Regel Nahkampf, schlagen/blocken/ausweichen und auf die Ausdauer achten. Wir können auch schleichen, um sich an Gegner von hinten heranzupirschen. Im Normalfall ist das jedoch nicht notwendig, da viele Gegner so lange bewegungslos herumstehen, bis sie uns entdecken. Wir können uns auch im normalen Tempo gefahrlos von hinten an sie annähern und sie töten. Manche Gegner stehen fix an einem Punkt, andere jedoch patrouillieren bestimmte Bereiche, bis sie uns sehen. Wenn sie uns entdecken, greifen sie uns meistens direkt an, wodurch sie auch direkt in einen unserer gut getimten Angriffe laufen. Fernkämpfer versuchen auf Distanz zu bleiben. Generell verursacht die Berührung mit Gegnern keinen Schaden, nur deren Angriffe sind unangenehm. Es benötigt nur ein paar wenige Treffer, bis wir unsere gesamte Lebensenergie verloren haben. Die Kämpfe lassen sich gut steuern, so lange wir unsere Angriffe mit Bedacht einsetzen und gegnerischen Schlägen ausweichen. Verglichen mit Spielen wie Hades läuft der Kampf sehr träge ab, wildes Button-Mashing führt nicht zum Erfolg. Durch getötete Feinde gewinnen wir an Erfahrungspunkte, die wir an Schreinen zur Verbesserung unseres Charakters verwenden können. Das Spiel enthält über 25 Nahkampfwaffen mit teils sehr unterschiedlichen Eigenschaften – damit herumzuexperimentieren macht Spaß.

Schreine – Oasen der Ruhe und Heilung

An den im Land verteilten Schreinen können wir meditieren – also das Spiel speichern. Dabei wir unsere Lebensenergie und Munition wieder aufgefüllt, die geistige Gesundheit bleibt jedoch wie sie war. Sämtliche bereits besiegte Gegner, inklusiver der Minibosse, sind nach dem Aufwachen wieder vorhanden. An den Schreinen kann man sich auch eine Übersicht der offenen Nebenmissionen ansehen sowie die Schnellreisefunktion nutzen. Auch die “Morbid Menagerie”, eine Enzyklopädie der bisher gefundenen Gegenstände, Gegner, NPCs oder Informationen kann hier eingesehen werden. Gesammelte Erfahrung können wir in Form von Fähigkeitspunkten auf bestimmte Bereiche verteilen um unsere Kriegerin weiter zu verbessern. So werden wir im Laufe des Spieles immer stärker, was es allerdings trotzdem nicht leicht macht. Schon ein paar kleinere Unachtsamkeiten, und selbst der kleinste Gegner tötet uns. Bei den Minibossen reicht es, wenn wir 2-3 Treffer abbekommen. Die großartig inszenierten Bosskämpfe gegen die Akolythen sind dann wirklich herausfordernd, denn die halten im Gegensatz zu den Minibossen einiges aus. Insgesamt ist das Spiel schwer, wenngleich nicht unmenschlich schwer. Ein Ableben hat nämlich vergleichsweise geringe Auswirkungen – wir erwachen vollständig geheilt und aufmunitioniert am letzten der zahlreich vorhandenen Speicherpunkte. Alle bisher gefundenen Gegenstände bleiben uns erhalten, wir müssen also nicht nach unserer Leiche suchen.