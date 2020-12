Age of Empires II: Definitive Edition erhält erste Erweiterung

Vor gut einem Jahr – am 12. November 2019 – ist Age of Empires II in der Definitive Edition erschienen. Im Jänner des kommenden Jahres erhält die Neuauflage des Echtzeitstrategie-Klassikers seine erste Erweiterung: Lords of the West.

