Destiny 2: Jenseits des Lichts im Test

Unter der eisigen Oberfläche

Unter der eisigen Oberfläche des Jupitermondes haben sich die Gefallenen gesammelt und wollen ein neues Imperium, unter Herrscherin Eramis, erschaffen – auf dem Planeten lauert also eine große Gefahr für euren Hüter! So gefährlich es auch sein mag, optisch sehen die neuen Umgebungen sehr futuristisch und schön gestaltet aus, besonders die eisige Oberfläche des Planeten mit dem Gasriesen Jupiter in der Ferne schafft ein äußerst ansprechendes Panorama. Die Kampagne lässt euch die neuen Umgebungen sowohl oberhalb als auch unterhalb der Eisdecke erkunden und ich persönlich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich neue Bereiche entdecken und erforschen kann. Der Wehmuts-Tropfen für ein neues Gebiet? Da Destiny 3 noch in weiter Ferne zu sein scheint, gibt es bei den bisherigen Aktivitäten auf gewissen Himmelskörpern Optimierungsbedarf. Mars, Merkur, Titan und Io sowie der Leviathan und sämtliche damit verbundene Aktivitäten wie Strikes, exotische Waffenquests (z.B. Rattenkönig) oder Raids, sind im Moment nicht verfügbar, da sie überarbeitet werden und allererst wieder zurück ins Spiel gebracht werden müssen. Das fühlt sich natürlich ein wenig komisch an, wenn man im Moment weniger Content als normalerweise zur Verfügung hat, doch die Planeten und Aktivitäten werden ja hoffentlich bald wieder im Spiel vertreten sein – dafür überarbeitet – und vielleicht gelingt es meinem Trupp ja dann, dank der Stasis, endlich den Leviathan Raid zu meistern!

Zwar hat sich einiges an Content verabschiedet, doch es gibt auch ein paar Neuzugänge. Besonders Fans des ersten Teils des Shooters werden sich an dieser Stelle freuen: Der Kosmodrom in Alt-Russland und damit Strikes wie „Der Wille von Crota“ sowie der Venus-Raid „Gläserne Kammer“ sind zurück! Längst überfällig und nun endlich im Spiel ist die Fähigkeit eure Geister anpassen zu können. Oft hatte ich das Problem, dass mir eine Geist-Hülle besonders gut gefallen hat, die Perks jedoch nicht die besten waren. Mit dem Release des DLC wurden nun Optik und Funktionalität getrennt. Wie eure Waffen könnt ihr ab jetzt eure Geist-Hüllen mit Mods ausstatten und sie so mit Perks ausrüsten, die eurem persönlichen Belieben entsprechen. Jede Hülle kann nun separat auf Energielevel 10 und somit auf Meisterwerk-Stufe gebracht werden. Jede der auszurüstenden Mods benötigt unterschiedlich viel Energie, je nach Wert des Perks. Insgesamt könnt ihr aus vier verschiedenen Arten von Mods wählen:

Aktivitätsmods (Boni für Strikes, Schmelztiegel und Gambit-Matches),

Wirtschaftsmods (beispielsweise Glimmerbonus),

Erfahrungsmods (XP-Bonus) und

Aufspürmods (Finden von Kisten).

Bekannte ortsgebundene Perks haben sich auch verabschiedet und sind nun in universeller Form vorhanden.