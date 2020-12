For Honor Year 4 Season 4 Mayhem gestartet

Darüber hinaus wird das Year 4 Season 4 Mayhem auch die For Honor Herrschaft Serie abschließen, den derzeit laufenden Wettkampf, den Ubisoft bereits zu Beginn des Year 4 angekündigt hat. Die Spieler haben eine weitere Chance in den Qualifikationspools und Playoffs der Last Chance-Qualifikationsturniere am 19. Dezember bzw. 9. Januar anzutreten, um so noch den Einzug ins große Finale am 23. Januar zu schaffen. Der Preispool umfasst 35.000 $. Weitere Informationen finden Sie unter: battlefy.com/dominionseries