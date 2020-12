Little Nightmares II – Demo verfügbar

In Little Nightmares II spielt ihr erneut den kleinen Mono, gefangen in einer Welt im Bann der summenden Übertragung einer fernen Säule. Mit seiner neuen Freundin Six macht sich Mono auf, die verstörenden Geheimnisse der Signalsäule zu erkunden – falls es die beiden an einer Reihe neuer Gefahren und Gegner vorbeischaffen.

Die Demo beinhaltet das Wildnis-Level, in dem Mono die dunklen Geheimnisse der Hütte des Jägers enthüllt und ist aktuell auf Steam und GOG.com verfügbar. Zu einem späteren Zeitpunkt soll diese auch für Konsolen verfügbar sein.