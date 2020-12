Xbox 2021: Cloud Gaming auf PC und iOS und mehr

Beginnend ab Frühjahr 2021 ist Cloud Gaming im Xbox Game Pass Ultimate auf iOS sowie Windows 10 PC verfügbar. Xbox Wire DACH hat darüber neue Infos preis gegeben und weitere Details zu den Games der ersten Jahreshälfte sowie ein Rückblick auf den erfolgreichen Launch von Xbox Series X|S veröffentlicht.

Launch von Xbox Series X|S – ein Rückblick

Die Resonanz auf die Einführung von Xbox-Series X|S ist überwältigend. Im November verbrachten Gamer Milliarden Stunden in mehr als 3.800 Spielen und verdoppelten das monatliche Engagement im Xbox Game Pass im Vergleich zum Vorjahr. Der Rückblick in der Übersicht:

Cloud Gaming (Beta) mit Xbox Game Pass Ultimate kommt 2021 auf iOS und PC

Beginnend ab Frühjahr 2021 unternimmt Xbox den nächsten Schritt auf der Reise, mehr Spieler auf der ganzen Welt zu erreichen. Dann ergänzen iOS und Windows 10 PC das Portfolio verfügbarer Plattformen für Cloud Gaming im Xbox Game Pass Ultimate. Auf Windows 10 PC erhältst Du Zugang zur Cloud Gaming-Bibliothek über die Xbox App oder den Browser, auf iOS greifst Du auf die Games über einen mobilen Webbrowser zu. Darüber hinaus findet Cloud Gaming im Xbox Game Pass Ultimate künftig seinen Weg in weitere Märkte, darunter Australien, Brasilien, Japan und Mexiko. Weitere Details liest Du im umfassenden Blogpost auf Xbox Wire DACH nach.

Neues Jahr, neue Games

Über die Xbox Game Studios erleben Spieler im Jahr 2021 die Rückkehr des Master Chief in Halo Infinite, eine neue irrsinnige Odyssee in Psychonauts 2 und noch vieles mehr. Deine Lieblingsspiele wachsen auch weiterhin mit Dir. Im nächsten halben Jahr erwarten Dich 30 Updates zu beliebten Franchises wie Forza, Sea of Thieves, Grounded und vielen mehr. Einen ersten Vorgeschmack auf das Spiele-Lineup für Xbox und Xbox Game Pass des nächsten Jahres findest Du ebenfalls im Übersichtsartikel auf Xbox Wire DACH.