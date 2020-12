Road96 angekündigt

Das für 11-11 Memories Retold und Lost in Harmony bekannte Indie-Studio DigixArt enthüllte bei den The Game Awards sein neues prozedurales Abenteuer Road 96.

Road 96 ist ein prozedurales narratives Abenteuer, in dem Spieler aus einem Land am Rande des Zusammenbruchs entkommen und die Grenze erreichen müssen, die Tausende von Meilen entfernt in den Bergen liegt. Wenn du im heißen Sommer des Jahres 1996 auf den Hinterstraßen des Landes unterwegs bist, wirst du den beunruhigten Bürgern des Landes begegnen. Jede Entscheidung, die du triffst, wirkt sich auf die gesamte Reise zur Grenze aus, die für jeden Spieler bei jedem prozedural generierten Durchspielen einzigartig ist.