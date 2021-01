King Arthur: Knight’s Tale – Early Access verschoben

Die moderne Nacherzählung der Legende um König Artus von NecroGames, King Arthur: Knight’s Tale, soll mit zweiwöchiger Verspätung am 26. Januar 2021 in den Early Access auf Steam starten. Ursprünglich war der Start für Mitte Januar geplant, doch Hochglanzpolitur und Bugbeseitigung nehmen doch mehr Zeit in Anspruch als vom Entwickler geplant.

King Arthur: Knight’s Tale soll eine einzigartige Mischung aus einem rundenbasierten Taktik-Spiel und klassischen RPG werden, in dem der Charakter im Mittelpunkt steht. Denn als eine moderne Dark-Fantasy-Umsetzung der klassischen Artus-Mythologie soll das rundenbasierte Rollenspiel nicht zuletzt eine Weiterentwicklung der traditionellen Rittergeschichten darstellen. Nach ursprünglicher Planung sollte King Arthur: Knight’s Tale bereits am 12. Januar in den Early Access auf Steam starten.

Die King Arthur: Knight’s Tale Early Access Phase soll es dem Entwickler ermöglichen, Hand in Hand mit den Spielern zu arbeiten und auf der Grundlage des Community-Feedbacks laufend Änderungen am Spiel vorzunehmen. In den letzten Wochen hat NeocoreGames ganz in diesem Sinne mit Hochdruck an der Early Access Version ihres Spiels gearbeitet. Entgegen der ursprünglichen Planung sah sich NecroGames nun jedoch gezwungen den Early Access Start auf den 26.01. zu verschieben. Ein paar Features seien noch zu finalisieren.