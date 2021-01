Rainbow Six Siege Asia-Pacific-Finals

Am 9. Januar heißt es für alle Freunde von eSport und Fans von Rainbow Six einschalten! Denn ab morgen finden die Rainbow Six Siege Asia-Pacfic-Finals statt und werden live im Internet per Stream übertragen.

Ubisoft gab heute bekannt, dass die besten eSport Profi-Teams der Season 2020 der Asia-Pacific-League von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege in den APAC Finals antreten werden und somit die regionale League 2020 beenden. Diese wird zwischen dem 9. und 10. Januar vollendet. Aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen wurde das Turnier vollständig auf ein Online-Format ausgerichtet und an die Struktur der Regionen angepasst. Hier findet ihr alles Wissenswerte zu den Rainbow Six Siege APAC-Finals.