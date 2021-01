World of Warcraft: Shadowlands im Test

Die Reise ins Jenseits beginnt

So stürzen wir uns also zu Beginn des Abenteuers selbst in die sagenumwobenen Schattenlande – dem Ruheort jeder sterblichen Seele. Egal, ob im Leben gut oder böse, jeder findet hier seinen unendlichen Platz. Die Schattenlande teilen sich dabei in vier Zonen: Bastion, Ardenwald, Revendreth, Maldraxxus, und den Schlund. Finden in den ersten vier Gebieten Seelen ihre Heimat, welche ein erfülltes Leben lebten oder aufgrund der Art begangener Sünden noch zu retten sind, so stürzen alle in den Schlund welche keine Vergebung mehr wert sind. Man kann ihn sich als kleines Pendant zu dem vorstellen, was wir als “Hölle” bezeichnen würden.

Bereits die vier veröffentlichten “Nachleben”-Filme stimmten auf die neuen Gebiete ein und das Addon selbst enttäuscht hinsichtlich Vielfalt überhaupt nicht: jedes Gebiet glänzt durch eine besonders hohe Individualität, und unglaublich viel Liebe zu Details. Das Feeling der gesamten Welt verändert sich komplett, sobald man von Zone zu Zone reist.

Ob man nun in Revendreth mit den elitären Venythr am Wein nuckeln, sich in Maldraxxus in die Arena werfen oder in Ardenwald seinen Garten pflegen möchte – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mein Favorit sind und bleiben dabei beispielsweise haushoch die Kyrianer mit ihren kleinen Eulenbegleitern. (Ich mein, kennt ihr schon Koukis? Der kleine Eulerich spielt mir Lieder auf der Flöte und macht sogar Komplimente, okay?!)