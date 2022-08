The Lords of the Fallen: Neues Dark-Fantasy-Action-RPG

CI Games enthüllt während der von Geoff Keighley moderierten „Opening Night Live“ der gamescom ihr neues Dark-Fantasy-Action-RPG The Lords of the Fallen.

Das von Hexworks (einem CI Games-Studio) entwickelte Reboot des 2014er-Hits Lords of the Fallen befindet sich aktuell in der Entwicklung und nutzt die Unreal Engine 5. The Lords of the Fallen erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

In einem dreiminütigen Cinematic-Trailer, gesprochen von Schauspieler Joseph Quinn (Stranger Things, Game of Thrones), wird The Lords of the Fallen und das neue Dark-Fantasy-Setting des Spiels präsentiert. CI Games enthüllte außerdem den neuen Titel und das Logo des Spiels sowie ein Key Art, das die riesige Welt zeigt, die in das Reich der Lebenden und das der Toten aufgeteilt ist – ein zentrales Gameplay-Feature.

The Lords of the Fallen spielt mehr als tausend Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels und bietet ein völlig neues Abenteuer in einer riesigen, vernetzten Welt, die mehr als fünfmal so groß ist als die des ersten Spiels. Ein umfangreiches RPG-Erlebnis voller Nebenquests, fesselnder Charaktere und einer reichhaltigen Geschichte, in dem Spielerinnen und Spieler ihren eigenen Helden erstellen müssen, bevor sie die Einzelspielerkampagne in Angriff nehmen können. Zusätzlich wird es möglich sein, eine zweite Spielerin oder einen zweiten Spieler einzuladen, die sich ihrem Abenteuer im ununterbrochenen Online-Koop anschließen – ein neues Feature für das Franchise.

Hexworks wird von Executive Producer Saul Gascon (Dead by Daylight, PayDay 2) und Creative Director Cezar Virtosu (Shadow of the Tomb Raider, Assassin’s Creed: Origins) geleitet. Gegründet im Jahr 2020, leiten sie ein globales Team von über 75 internen Entwicklerinnen und Entwicklern und ein Netzwerk von externen Partnerinnen und Partnern, die zusammenarbeiten, um eine neue dunkle Vision für die geteilten Welten von The Lords of the Fallen zu schaffen. Der Titel wird von Grund auf in der Unreal Engine 5 entwickelt und ist exklusiv für Konsolen der neuen Generation und PC konzipiert.

„The Lords of the Fallen ist der geistige Nachfolger, den sich Fans des Originaltitels schon immer gewünscht haben“, so Cezar Virtosu, Creative Director. „Das Spiel ist deutlich größer, mit einer riesigen, miteinander verbundenen Welt, die Spielende alleine oder mit Freundinnen und Freunden erkunden können. Es ist düsterer und herausfordernder, mit schnelleren seelenähnlichen Kämpfen, einer stärkeren Thematik, einer reichhaltigeren Erzählung, tieferen RPG-Systemen und einer fesselnderen Geschichte.“

Später in diesem Jahr wird es einen vollständigen Gameplay-Reveal geben.

Key-Features:

Eine riesige, vernetzte Welt: Mehr als fünfmal so groß als das Originalspiel

Ein umfangreiches RPG-Erlebnis: Eine große Anzahl von NPCs, die es zu treffen und deren Geschichten es aufzudecken gilt

Taktische Kämpfe; Ein schnelles, flüssiges und herausforderndes Kampfsystem

Verheerende Magie: Spielende nutzen im Kampf Zaubersprüchen und Charakterverstärkungen, um das Blatt zu wenden

Ununterbrochener Online-Koop: Gemeinsam eine riesige und dunkle Welt erkunden

Eine individuelle Legende erschaffen: Vollständige Charakteranpassung und -weiterentwicklung

The Lords of the Fallen befindet sich aktuell für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S in Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.thelordsofthefallen.com.