The Quarry im Test

Spieldesign

Ihr steuert eure Figur in der Ansicht aus der dritten Person durch die Gegend, wobei die Kamera an bestimmten Stellen automatisch umschwenkt. In Filmen ist diese Art der Kameraführung üblich, in Spielen wird sie jedoch tendenziell nicht so oft verwendet. Erstmals kam diese Ansicht bei Alone in the Dark (1993) zum Einsatz, später bei Resident Evil (1996). Dadurch werden dramatische Schnitte auch in Spielen möglich, allerdings kann die Übersichtlichkeit darunter leiden, wenn die Umsetzung nicht gut erfolgt. Bei The Quarry ist die Umsetzung ausgezeichnet gelungen, ich habe fast nie die Übersicht verloren. Das liegt auch darin, dass im Regelfall nicht zu Nahe an das Geschehen herangezoomt wird.