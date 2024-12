The Spirit of the Samurai im Test

Nachdem es ja bekanntermaßen nie genug gute Metroidvanias geben kann, musste ich mir auch The Spirit of the Samurai in Ruhe anschauen. Es handelt sich dabei um das erste eigene Spiel des spanischen Studios Digital Mind. Einerseits spielen wir einen erfahrenen Samurai mit dem Namen Takeshi, aber in manchen Sequenzen übernehmen wir auch seine Katze, mit der wir uns durch die Gegend schleichen müssen. Das Vieh hilft uns auch im Kampf, wenn wir Takeshi steuern. Später spielen wir dann auch einen Kodama, also einen japanischen Baumgeist.

Besonders beeindruckend ist die Grafik. Sie orientiert sich an der Stop-Motion Animation (bekannt unter dem Namen „Dynamation“), die vom 2013 verstorbenen Künstler Raymond Frederick Harryhausen erstmals in den 50er Jahren im Kino eingesetzt wurde. Als ich The Spirit of the Samurai erstmals gestartet habe, hat es mich grafisch an Amiga-Spiele erinnert, bei denen relativ große Helden in (für damalige Zeiten) super Grafik durch 2D Umgebungen gestapft sind – die aber leider vom Gameplay eher schwach waren. Deliverance von 21st Century Entertainment (1992) war so ein Spiel. Oder Sword of Sodan. Im Gegensatz zu den Amiga Oldies ist das Gameplay von The Spirit of the Samurai allerdings wesentlich ausgefeilter. Der grafische Eindruck ist aber ähnlich – damals hat mich die Grafik an Spielhallenqualität erinnert, heute denke ich bei The Spirit of the Samurai an Filmqualität. Es schaut aus, wie wenn ein Film – aber in Trickfilmqualität der 50er – ablaufen würde, wenn euer Held mit leicht abgehackten Animationen durch die 2D Umgebung wandert.