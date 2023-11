The Thaumaturge wird auf 20. Februar 2024 verschoben

11 bit studios und Fool’s Theory verschieben ihr Dark Fantasy-RPG The Thaumaturge auf den 20. Februar 2024.

Die mystischen Künste zu meistern, ist ein ambitioniertes Unterfangen, ebenso wie das Entwickeln von Videospielen – besonders, wenn keine Kompromisse eingegangen werden, was die Qualität betrifft. Aus diesem Grund haben sich 11 bit studios und Fool’s Theory dazu entschieden, The Thaumaturge noch etwas Entwicklungszeit zu gönnen, um das Spiel auf das Niveau zu heben, das Fans von ihnen erwarten.

Statt wie geplant am 5. Dezember 2023, erscheint The Thaumaturge nun am 20. Februar 2024 für PC. Das Spiel wurde in den letzten Wochen fertiggestellt, allerdings möchte sich das Team die Zeit nehmen, es noch weiter zu perfektionieren.

Das narrative RPG erzählt die Geschichte des Thaumaturgen Wiktor Szulski, der danach strebt, mit seiner Vergangenheit abzuschließen. Die Story spielt im Warschau des Jahres 1905 und dreht sich um innere Dämonen – sowohl der sprichwörtlichen als auch der etwas konkreteren Sorte. In The Thaumaturge laben sich die Salutor genannten Dämonen an den dunkelsten Geheimnissen der Menschen und nur die titelgebenden Thaumaturgen sind in der Lage, diese Bürde zu tragen.

The Thaumaturge erscheint am 20. Februar 2024 für PC; die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S folgen zu einem späteren Zeitpunkt.