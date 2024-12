The Thing: Remastered im Test

Fortsetzung mit dem selben Namen

Das Computerspiel The Thing ist erst 2002, also 20 Jahre nach dem Film, für die PlayStation 2, Xbox und den PC erschienen. Nun hat es sogar mehr als 20 weitere Jahre gedauert, bis jetzt The Thing: Remastered veröffentlicht wurde. Die Story des Spieles war (und ist) eine direkte Fortsetzung des Filmes. Ihr übernehmt die Kontrolle über Captain Blake, einem amerikanischen Special Forces Elitesoldaten, der mit einem Team von drei weiteren Leuten (einem Techniker für Reparaturen, einem Sanitäter, der jeden in seiner Nähe automatisch heilt und einem Soldaten mit automatischem Gewehr) von einem Hubschrauber neben der amerikanischen Forschungsstation aus dem Film abgesetzt wurde. Euer Auftrag lautet, hier nach dem Rechten zu sehen. Die Station ist nach den Ereignissen aus dem Film ziemlich ramponiert, aber auch teilweise noch intakt. Ihr solltet sie rasch betreten, denn draußen hat es rund -40 Grad, was nicht sehr positiv für eure Gesundheit ist. Die Aufenthalte im Freien sollten also immer möglichst kurz gehalten werden, ein blauer Balken zeigt euch an, wie lange es noch bis zum Tod durch Erfrieren dauert. Ziemlich blöd, wenn die einzige Tür in die Basis fest verschlossen ist…

Das Spiel The Thing ist zum Film The Thing in etwa wie der Film Alien (1979) zum Film Aliens (1986). Während im Original der subtile Horror und die Angst vor dem übermächtigen und weitgehend unsichtbaren Feind vorherrscht, kommt es in den Fortsetzungen zu regelmäßigen Gefechten mit den Gegnern. So auch im Spiel The Thing. Wir kämpfen gegen mutierte Monster in ihrer Originalform, gegen Menschen die vom „Ding“ infiziert wurden (bzw. von ihm nachgeahmt – das „Ding“ kann sogar die Kleidung von Menschen replizieren), und auch gegen andere Menschen einer profitgierigen Firma, die sich die Fähigkeiten der außerirdischen Lebensform für ihre eigenen Zwecke aneignen will und dabei über Leichen geht.