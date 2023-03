The Walking Dead: Saints & Sinners erscheint für PSVR2 und PC

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution, das neueste Kapitel der apokalyptischen VR-Serie, die Skybound Entertainments The Walking Dead basiert, ist ab heute auf PC und PS VR2 erhältlich.

Nach dem Meta-Quest-Launch von Chapter 2 Ende letzten Jahres, hat sich das Entwickler-Team von Skydanced Interactive das Feedback der Community zu Herzen genommen und einige Verbesserungen hinzugefügt. Zusammen mit dem Launch des zweiten Kapitels bietet Skydance Interactive Spieler verschiedene Optionen an, dass The Walking Dead: Saints & Sinners-Franchise auf diesen Plattformen zu erleben.

Zusätzlich zum Chapter 1-Launch auf PSVR2 erhalten PSVR2-Spieler spezielle Grafik- und Gameplay-Upgrades, die Möglichkeit gespeicherte Daten von Chapter 1 auf Chapter 2 auf den unterstützten Plattformen (PS, PC und Meta) zu übertragen ein Day-One-Patch und mehr:

Chapter 1 Upgrade zu PSVR2: PlayStation-VR-Spieler die der Story von The Walking Dead: Saints & Sinners weiter folgen möchten, erhalten das Upgrade zur PSVR2-Version kostenlos, wenn sie die Tourist Edition des originalen Titels für die PSVR besitzen. Spieler, die eine Standardversion des Spieles auf PSVR ihr eigen nennen können für 10€ ein Upgrade auf die Tourist Edition erwerben, um somit das Upgrade für PSVR2 zu erhalten. Dieses Upgrade ist ab dem 21. März erhältlich.

Chapter 1 Savegame—Transfer-Support für jede Plattform: Skydance hat für mehr Flexibilität beim Transfer von Speicherständen zwischen den Spielen und Plattformen gesorgr. zwischen Spieler können ihre Savegames von Chapter 1 für auf Meta, PC und PlayStation-VR-Hardware auf Chapter 2 übertragen – PICO-Support kommt Ende des Jahres. Eine Schritt-für-Schritt Anleitung zum Save-Transfer Prozess gibt es hie r .

Day-One-Patch und Waffen: Skydance Interactive hat ein Day-One-Patch veröffentlicht, welches einige Quality-of-Life Verbesserungen beinhaltet und Feedback der Community berücksichtigt. Als Dank für die Spieler, enthält das Patch ebenfalls zudem einen brandneuen Kompositbogen namens „The Orphan“.

Folgend eine Zusammenfassung der heutigen Patches:

Cloud-basierter, plattformübergreifender Support von Save-Transfer und Save-Sharing wurde hinzugefügt Verbesserte Umgebungsbeleuchtung Community-Mod Namen sind jetzt inkludiert Verbesserte NPC-Animationen Balancingüberarbeitung bewaffneter Gegner Und vieles mehr



Neulinge und erfahrene Spieler betreten noch einmal in der Rolle des Touristen die Welt von The Walking Dead: Saints & Sinners und navigieren brandneue Bedrohungen, die an allen Ecken des überfluteten New Orleans auf sie lauern. In Chapter 2: Retribution müssen sich Spielern mehr stellen, als nur den untoten Beißern, die durch die Straßen stolpern, denn verschiedene Fraktionen und Personen sind in der Zwischenzeit an die Macht gekommen. Der unerbittliche Axt-Mann sorgt bei den Spielern zudem für bisher unbekannte Stresslevel.

Das Originale-The Walking Dead: Saints & Sinners wurde von VR-Fans und Kritikern für sein intuitives, physikbasiertes Kampfsystem, seine originelle Story und sein ansprechendes Survival-Crafting-System gelobt. Das Spiel war weltweit ein Topseller auf allen Plattformen, mit mehr als 90 Millionen Umsatz durch Verkäufe. Plattformen, mit über $90 Millionen Umsatz. Anhand des zahlreichen Feedbacks der VR-Community wurden in Chapter 2: Retribution viele dieser beliebten Feature verfeinert, sowie neue und aufregende Tools hinzugefügt mit denen Spieler experimentieren und welche sie zum Überleben nutzen können, wie z. B. Lasersicht, Schalldämpfer, Maschinenpistole und kräftige Kettensäge Melee-Waffe.

Neuigkeiten zu The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution gibt es auf der Webseite.