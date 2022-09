Tokyo Game Show Xbox 2022: News und Updates zu 22 kommenden Spielen

Die Tokyo Game Show 2022 brachte jede Menge Xbox-News für Fans in Japan, Asien und der gesamten Welt. In der Show wurden 22 Spiele von Xbox Game Studios, Bethesda und unseren Partner-Studios vorgestellt. Im Spotlight stand dabei unter anderem der Titel DEATHLOOP, der nächste Woche am 20. September auf Xbox erscheint und Teil des Xbox Game Pass wird. Zudem sind Ni no Kuni: Wrath of the White Witch, Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition, Assassin’s Creed: Odyssey; und Fuga: Melodies of Steel ab sofort ebenfalls Teil des Xbox Game Pass.

Im Jahr 2022 haben sich in Asien mehr Spieler*innen als jemals zuvor der Xbox-Community angeschlossen. ID@Xbox, das branchenführende Programm für unabhängige Entwickler-Studios, hat dazu beigetragen, dass Spieler*innen auf der ganzen Welt erstaunliche und innovative Games von japanischen Entwickler*innen zur Verfügung gestellt bekommen. Inzwischen entwickeln mehr als 250 japanische Studios Spiele für Xbox.

DEATHLOOP erscheint auf Xbox

DEATHLOOP lässt zwei rivalisierende Assassinen in einem endlosen Kampf um die Zukunft aufeinandertreffen. Die Xbox-Version von DEATHLOOP enthält alle Updates, die seit Release veröffentlicht wurden. Spieler*innen auf Xbox profitieren direkt vom Foto-Modus, zusätzlichen Accessibility-Optionen, Crossplay-Matchmaking und vielen weiteren Gameplay-Verbesserungen. Darüber hinaus erscheint schon bald das GOLDENLOOP-Update, das eine neue Waffe, eine mächtige neue Fähigkeit, neue Gegnertypen, ein erweitertes Ende und vieles mehr bringt. DEATHLOOP kannst Du ab sofort für Xbox Series X|S vorbestellen oder mit dem Xbox Game Pass schon vor dem Release am 20. September 2022 installieren.

Forza Horizon feiert 10th Anniversary

Das Xbox Game Studio Playground Games beginnt im Oktober mit den Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum von Forza Horizon und präsentiert einen brandneuen Trailer, der die unglaubliche Reise des Horizon Festivals durch Colorado, Frankreich, Italien, Australien, Großbritannien und Mexiko zeigt. Das Studio wird im kommenden Monat weitere Details zum 10 th Anniversary Event teilen.

Overwatch 2: Kiriko erscheint am 4. Oktober

Kiriko ist die neueste Supporterin in Overwatch 2. Die Heldin schließt sich dem Kampf zum Start von Overwatch 2 ab dem 4. Oktober an. Schau Dir jetzt Kirikos Gameplay-Trailer an und folge @PlayOverwatch auf den sozialen Netzwerken, um die neuesten Updates zu Overwatch zu erhalten.

Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered auf Xbox und im Xbox Game Pass

Erkunde erstmals auf Xbox und als Teil des Xbox Game Pass Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered. Der Titel ist ab sofort für Xbox One, Xbox Series X|S und Windows PC erhältlich. Der zweite Teil, Ni no Kuni II Revenant Kingdom, erscheint im Jahr 2023 für Xbox.

Persona 5 Royal, Persona 4 Golden und Persona 3 Portable erscheinen auf Xbox und Windows

Drei Meisterwerke des Persona-Franchise von ATLUS – Persona 5 Royal, Persona 4 Golden und Persona 3 Portable – feiern bald ihr Debüt auf Xbox und Windows. Den Anfang macht Persona 5 RoyaI am 21. Oktober: Schüler bei Tag, Dieb bei Nacht – Joker, der Protagonist der Geschichte beginnt ein unerwartetes Abenteuer als er an eine neue Highschool in Tokyo wechselt.

Nimm es mit gefährlichen Dinosauriern in Exoprimal auf!

In einem 5-vs-5-Actionspiel kämpft Dein Team in einer Vielzahl von dynamischen PvE- und PvP-Missionen mit modernster Exosuit-Technologie gegen unerbittliche Schwärme gefräßiger Dinosaurier und andere Spieler*innen. Exoprimal erscheint im Jahr 2023 für Xbox Serie X|S und Xbox One.

Spannende Updates für Naraka: Bladepoint

Hinter Naraka: Bladepoint liegt ein aufregender Herbst. Das Entwicklerteam fügte die neue Karte Holoroth, einen neuen Helden und das erste Kapitel eines neuen PvE-Kampagnenmodus namens Showdown hinzu. Im Rahmen der Tokyo Game Show 2022 wurde bekannt gegeben, dass das zweite Kapitel von Showdown im Oktober für Spieler*innen verfügbar sein wird. Zusätzlich wird mit Yushan Ruins ein neues Gebiet auf der Karte Holoroth enthüllt. Naraka: Bladepoint ist bereits für Xbox Series X|S und Windows PC mit Xbox Game Pass und PC Game Pass erhältlich. Ab dem 22. Dezember wird der Titel zudem für Xbox One veröffentlicht.

Neu im Xbox Game Pass