Total War: PHARAOH angespielt

Drei Schlachten für ein Heureka

Ich konnte die neuen Schlachten bereits anspielen, aber bevor ich zu meiner Erfahrung komme muss ich etwas beichten. Ich mochte die Echtzeitschlachten in Total War noch nie. Okay, in den drei Warhammer Teilen habe ich sie hin und wieder mal geschlagen, aber ansonsten habe ich sie immer simuliert. Nun durfte ich also drei Schlachten unterschiedlicher Schwierigkeit als Vorschau für Total War: Pharao spielen. Die erste der drei Schlachten, ich startete natürlich mit der niedrigsten Schwierigkeit, war aber plötzlich kurzweilig, spannend und übersichtlich. Durch die verbesserten Animationen, wirken die Schlachten gleichzeitig noch imposanter, aber auch „aufgeräumter“. Ich habe mich nicht wie früher verloren gefühlt, sondern wie ein Anführer der seine Armee befehligt. Die Wetter Effekte, vor allem der Sandsturm, ist auch genial umgesetzt. Er erschwert Bewegung und Fernkampf. Plötzlich muss man also seine gesamte Taktik umstellen. Auch wird man so scheinbar gezwungen sein schon auf der Strategiekarte darauf zu achten, dass die eigenen Armeen bei jedem Wetter kampfbereit sind.

Ich habe die ersten beiden Schlachten beim ersten Versuch gewonnen. Doch dann kam die dritte Schlacht. Ich musste hier meine Stadt gegen Angreifer verteidigen. Ich stellte meine Fernkämpfer auf die Mauern und drückte Start. Der Gegner hatte Belagerungswaffen. So lernte ich, wieso neben Bogenschützen in den Filmen immer Nahkämpfer auf den Mauern stehen. So ein Bogen taugt scheinbar echt nicht im Schwertkampf. Also noch ein Versuch. Um diese letzte Schlacht zu gewinnen, brauchte ich ganze drei Stunden und unzählige Versuche. Doch der endgültige Sieg fühlte sich großartig an. Eine Armee in Überzahl zu bezwingen, und gleichzeitig die Vision der Entwickler für die kommenden Schlachten sehen: Sich wie ein echter Anführer fühlen, und nicht wie ein Schreibtisch-Stratege.