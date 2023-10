Total War: PHARAOH im Test

Manche mögens heiß

Während Creative Assembly in punkto Fantasy Total War mit der Warhammer Reihe von einem Erfolg zum nächsten jagte und auch die historischen Fans mit Three Kingdoms nicht völlig enttäuschte (bis zum verfrühten Abbruch des weiteren Supports zumindest) bekommen Sie in letzter Zeit verstärkt etwas Gegenwind anstatt Fanliebe zu spüren. Die Preispolitik für die Warhammer DLCs wurde ihnen ziemlich übelgenommen und auch die Entscheidung, das langersehnte nächste historische Total War ausgerechnet in die Zeit der alten Ägypter zu bringen verursachte keine freudige Überraschung bei der Fangemeinde.

Vielfalt im Namen Rahs und Anubis

Dabei kann man Creative Assembly Sofia nicht vorwerfen, dass Sie sich nicht bemüht hätten, das Beste aus Ihrer Aufgabe zu machen. Total War Pharao, ist das mit Abstand vielschichtigste und am weitesten konfigurierbare Total War bisher. Dies ist schon bei Spielstart ersichtlich, wenn man die Kampagne konfiguriert. Pharao lässt von der Aggressivität der Gegner, der Truppengröße, der Forschungsdauer bis hin zur Häufigkeit von Naturkatastrophen oder zufälligen Startpositionen bis hin zu dem Abschalten der Moral der Truppen in der Schlacht alles konfigurieren.. was man auch einseitig (also nur für den Spieler oder die AI) beschließen kann, dann geht dies schon eher in Richtung Cheat.

Dies setzt sich in der Kampagne nahtlos fort. Nicht nur hat man mit Nahrung, Stein, Holz, Bronze und Gold so viele Ressourcen wie sonst eher in einem Aufbauspiel ala ANNO, sondern dem geneigten Pharao in Spe stehen neben der Verehrung diverser Götter (durch Widmung von zum Beispiel einem General an diese Gottheit) oder der Nachahmung eines bestimmten Ahnentradition zur Verfügung, welche in weiterem Verlauf den Spielstil bestimmt. Daneben gibt es noch eine umfassende Diplomatie und den ägyptischen Hof, an welchem euer Anführer Ämter bekleiden kann und gegen unliebsame Konkurrenten intrigiert.