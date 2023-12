Trailer zu Rise of the Ronin und God of War Ragnarök: Valhalla

PlayStation hat einen neuen Trailer mit Veröffentlichungsdatum zu Rise of the Ronin veröffentlicht und God of War Ragnarök: Valhalla angekündigt, ebenfalls mit einem Trailer.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden wieder die begehrten Game Awards verliehen. Im Verlauf der Show wurde auch ein epischer neuer Trailer zu Rise of the Ronin gezeigt. Das Open-World-Action-RPG von Team Ninja spielt im vom Krieg erschütterten Japan in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Als namenloser Krieger halten Spieler das Schicksal der Nation in den Händen. Rise of the Ronin erscheint am 22. März 2024 exklusiv für PlayStation 5 und ist ab dem 14. Dezember vorbestellbar.