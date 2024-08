Ein neuer Trailer zu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom enthüllt neue Details. Neben dem mächtigen Schwerkämpfermodus stehen auch die mysteriöse Welt des Nichts sowie die hilfreichen Automaten im Fokus.

Das Königreich Hyrule ist in Gefahr – und diesmal liegt es an Prinzessin Zelda, es vor dem Untergang zu bewahren. In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, das am 26. September für Nintendo Switch erscheint, verschwinden die Bewohner:innen von Hyrule in merkwürdigen Rissen, die überall im Land aufgetaucht sind. In Begleitung der geheimnisvollen Fee Tri muss Zelda diese Risse erkunden, um ihr Königreich zu retten. Der neue Trailer auf dem YouTube-Kanal von Nintendo beleuchtet, was sich in diesen Rissen verbirgt und wie sie das Abenteuer des Duos prägen.

Auf der Suche nach den Vermissten erkunden Zelda und Tri auch die sogenannte Welt des Nichts innerhalb der Risse. Jeder Zugangspunkt führt zu einem bestimmten Ort – und einige zu Dungeons, deren gut gehütete Geheimnisse nur darauf warten, gelüftet zu werden.

Während sie die Welt des Nichts erkundet, stößt die Prinzessin unter anderem auf ein geheimnisvolles Schwert, mit dem sie sich für begrenzte Zeit in einen mächtigen Schwertkämpfermodus versetzen kann. Mit dieser Fähigkeit kann sie Feinde im Alleingang niederstrecken. Die Schwertanzeige kann durch das Sammeln von sogenannter Energia aus der Welt des Nichts wieder aufgefüllt werden.

Hyrule ist zudem Heimat zahlreicher schrulliger wie hilfsbereiter Charaktere. Dampé, der Ingenieur für Uhrwerke, ist einer von ihnen und hat ein Händchen für die Herstellung von Automaten. Diese Erfindungen können mächtige Effekte entfesseln, gehen jedoch zu Bruch, wenn sie zu viel Schaden einstecken.

Kann Zelda das Mysterium der Risse ergründen und die Bewohner:innen von Hyrule retten? Das zeigt sich, wenn The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom am 26. September erscheint