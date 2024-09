Star Wars Outlaws im Test

A long time ago in a galaxy far, far away…

Die Handlung von Star Wars Outlaws ist nach den Ereignissen des besten aller Star Wars Filme, The Empire Strikes Back (1980), aber noch vor dem nächsten Teil, Return of the Jedi (1983), angesiedelt. Der erste Todesstern des Imperiums ist also zerstört, das Imperium kämpft gegen die Rebellen – und die Verbrechersyndikate freuen sich über die Ablenkung der Staatsmacht und versuchen, die Situation für sich selbst auszunutzen. In dieser Situation spielen wir eine junge Frau mit dem Namen Kay Vess, eine Kleinkriminelle, die versucht irgendwie über die Runden zu kommen. Und so beginnt das Spiel auch… wir verlassen unser Zimmer (eine kleine Kammer am Dachboden) und betreten eine Bar. Und wir stehen mitten im Star Wars Universum. Was auch immer irgendwem an dem Spiel nicht passt, das ist einfach schon einmal episch. Das ist wie, wenn ihr auf einmal selber in die legendäre Mos Eisley Cantina gehen dürft. Seltsame Kreaturen, die unverständliche Spiele zocken, sich auf huttisch unterhalten und komische Drinks schlürfen. Und der Barkeeper (leider kein Wookie) gibt uns auch schon die ersten Hinweise.

Wir verlassen die Bar und stehen im Arbeiterviertel einer kleinen Ansiedlung auf dem Planeten Cato und haben auch schon die erste Aufgabe im HUD angezeigt – unseren Datenstick in einem Shop reparieren zu lassen. Der Ort schaut fantastisch aus – überall Bewohner, die ihrem Tageswerk nachgehen, viele die uns erkennen und mit uns reden, und allerhand Ressourcen, die wir einsammeln. Wir schicken Nix, unseren kleinen… Hund/Axolotl Mischling… los, um andere Leute zu bestehlen, streicheln ein paar herumstreunende Straßenköter und versuchen, das Geld für unsere Datenstick-Reparatur zusammen zu klauen. Oder vielleicht versuchen wir uns auch beim Glücksspiel in der Bar? Sobald wir ein wenig Schrott beim ortsansässigen Händler verscherbelt haben, haben wir auch schon genug Geld für die Reparatur unseres Datensticks beisammen. Noch ein paar Dokumente stehlen, und schon können wir den Planeten Cato verlassen und ein neues Leben irgendwo in der Galaxis starten… das ist zumindest der Plan. Das klappt natürlich alles nicht so ganz wie wir uns das vorgestellt haben. Die Dokumente finden wir, die Alarmanlage war jedoch nicht eingeplant… und wir werden nach einem weiteren geringfügig schief gelaufenen Coup in das eigentliche Spiel geworfen.

Wir sind auf einem neuen Planeten – ganz auf uns alleine gestellt. Das Imperium hat grundsätzlich andere Sorgen, aber wenn wir zu viele Verbrechen begehen, jagen uns auch die Soldaten des Imperators. Wichtiger für die Handlung sind aber die vier Verbrechersyndikate (das Hutt Kartell, der Ashiga Clan, Crimson Dawn, und das Pyke Syndicat), die um die Vorherrschaft in der Unterwelt kämpfen, und es liegt an uns, mit wem wir uns anfreunden wollen oder wen wir verärgern. Uns freundlich gesinnte Fraktionen versorgen uns mit Missionen und vergünstigten Einkaufspreisen, die anderen nerven uns mit Kopfgeldjägern.

Der Ballereinlagen absolvieren wir mit unserem Blaster, der über mehrere Feuermodi verfügt. Im Spiel gibt es über zehn verschiedene (aufrüstbare) Handfeuerwaffen, über das Scharfschützengewehr bis hin zum tragbaren Granatwerfer. Wir haben die (aufladbare) Fähigkeit, besonders schnell zu handeln (im Spiel durch eine Zeitverzögerung dargestellt), wodurch wir mehrere Feinde markieren können, die danach alle blitzschnell getroffen werden. Mit einem Enterhaken erklimmen wir sonst unerreichbare Orte, mit einem Hacking-Gerät manipulieren wir elektronische Geräte. Zusätzliche Spielzeuge wie ein Fernglas, einen Elektroschocker oder Rauchbomben finden wir im Laufe des Spieles. Immer dabei ist unser Schoßhund Nix, der die Umgebung für uns scannt, uns herumliegende Dinge bringt (oder sie von anderen Leuten… ausborgt), für uns unerreichbare Schalter drückt oder auch Feinde ablenken und sogar angreifen kann.

Im Weltall fliegen wir mit unserem Raumschiff Trailblazer zwischen mehreren Planeten umher, Raumstationen und Feuergefechte wie schon bei Wing Commander inkludiert. Über die Planetenoberflächen rasen wir mit unserem Anti-Grav Landspeeder, nicht einmal Wasser kann das Ding aufhalten. Durch das Verdienen von Geld können wir unser Raumschiff und unseren Speeder verbessern und neue Fähigkeiten bei Trainern sowohl für uns als auch für Nix freischalten. Dafür müssen wir die Hauptstory vorantreiben – oder Nebenmissionen erfüllen. Das macht Spaß, bedeutet aber auch einen gewissen Grind… wenn ich etwas Negatives anmerken will, dann natürlich, dass manche der Nebenmissionen schon ein wenig eintönig – oder besser: sehr ähnlich – sind. Über jeden Zweifel ist allerdings die Gestaltung der verschiedenen Lokationen erhaben – es gibt nämlich keine prozedurale Erstellung von Gebieten! Wer das Spiel so richtig genießen will, sollte sich ein wenig Zeit nehmen, um viele der Orte in Ruhe anzusehen. Hier haben die Entwickler einfach grandiose Arbeit geleistet – ich habe beispielsweise lange in der Disco einfach nur vor der Band gechillt, um mir deren Musik anzuhören. Sobald die Story weitergeht ist es aber oft vorbei mit Open World – hier gibt es klare Vorgaben, beispielsweise in Schleich-Abschnitten nicht entdeckt zu werden. Werdet ihr gesehen, heißt es „Game Over“. Oder ihr müsst durch manche Gebiete hindurchkommen – egal ob ihr eure Gegner mit dem Blaster abknallt oder euch von hinten an sie heranschleicht und sie wie Solid Snake lautlos ausschaltet.