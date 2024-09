Age of Mythology: Retold im Test

Nachdem bereits der Klassiker Age of Empires, der grenzgeniale Nachfolger Age of Empires II und schließlich auch der ein wenig schwächere (aber durchaus brauchbare) dritte Teil Age of Empires III überarbeitet wurden, ist nun auch das von den Fans geliebte Spin-Off Age of Mythology in einer Definitive Edition als Age of Mythology: Retold erschienen.

Das ursprüngliche Age of Empires ist bereits im Jahr 1997 herausgekommen (die Erweiterung The Rise of Rome dann 1998) und hat damals mit seiner Grafik und seinem Gameplay neue Standards im Bereich der gerade boomenden Echtzeitstrategiespiele gesetzt. Spannendere historische Echtzeitgefechte in einer Kampagne oder online gegen mehrere menschliche Gegner hatte man bis dahin kaum gesehen, und der 1999 erschienene Nachfolger Age of Empires II: The Age of Kings mit seiner Erweiterung The Conquerors (2000) hat das ganze dann perfektioniert. Selbst als das Genre irgendwann später nicht mehr so populär war, selbst als Microsoft die Serie mit dem erbärmlichen Pay2Win Spiel Age of Empires Online (2011) vollkommen verhunzt hat, haben immer noch tausende Spieler den fantastischen zweiten Teil gespielt – was dann ja auch schließlich zu seiner offiziellen Wiederbelebung durch Hidden Path Entertainment mit der Age of Empires II: HD Edition (2013) geführt hat. Dazwischen gab es aber noch Age of Mythology aus dem Jahr 2002 mit seiner Erweiterung The Titans (2003), sowie Age of Empires III (2005) mit zwei Erweiterungen (The War Chiefs und The Asian Dynasties). Microsoft hat dann ab 2018 mit der Age of Empires: Definitive Edition (zuerst nur über den eigenen Store erhältlich…) begonnen, die alten Spiele zu aktualisieren, und nebenbei 2021 auch einen recht guten vierten Teil mit dem originellen Namen Age of Empires IV herausgebracht. Mit Age of Mythology: Retold ist nun – über 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung – der letzte der klassischen Teile in einer zeitgemäßen Fassung erschienen.