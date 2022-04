Two Point Campus verschiebt sich auf den 9. August 2022

Two Point Studios kommende Universitätsmanagement-Simulation Two Point Campus verschiebt sich vom 17. Mai 2022 auf den 9. August 2022.

Das Game erscheint für PC & Mac, PlayStation 4|5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass für Konsole, PC Game Pass und Nintendo Switch.

Two Point Campus ist eine charmante Management-Simulation, in der die Spieler und Spielerinnen die Universität ihrer Träume erschaffen, das Leben ihrer Studenten gestalten und alles dazwischen verwalten können. Obwohl die Entscheidung getroffen wurde, die Veröffentlichung von Two Point Campus um ein paar Monate zu verschieben, ist die Vision für das Spiel die gleiche geblieben. In diesem brandneuen Video erklären die Entwickler von Two Point Studios, warum sie Two Point Campus machen wollten und sprechen über einige der aufregenden neuen Features, die die Spieler*innen im Spiel erwarten können. Sie beschreiben auch, wie sich Two Point Campus im Vergleich zu ihrem vorherigen Spiel, Two Point Hospital, entwickelt hat. Im neuen Video wird anhand von neuem Gameplay-Material erklärt, worum es in dem Spiel geht.

Unser Ziel war es von Anfang an, Two Point Campus auf allen PC- und Konsolenplattformen gleichzeitig in der Qualität zuveröffentlichen, den unsere Community von uns erwartet. Das bedeutet jedoch auch, dass wir etwas mehr Zeit für Two Point Campus benötigen, um sicherzustellen, dass wir das bestmögliche Spiel liefern, das auf allen Plattformen gleichermaßen genossen werden kann. Wir werden diese zusätzlichen drei Monate nutzen, um Two Point Campus für alle Plattformen zu optimieren. Mark Webley, Game Director bei Two Point Studios

Weitere Details zu Two Point Campus und der Entscheidung, das Veröffentlichungsdatum zu verschieben, können in diesem Blog-Artikel nachgelesen werden. Spieler*innen können das Spiel für PC und Konsolen hier vorbestellen – die Vorbestellung für Nintendo Switch über den eShop wird in Kürze folgen. Two Point Campus wird außerdem am ersten Tag im Xbox Game Pass für Konsolen und im PC Game Pass verfügbar sein.

Weitere Informationen zu Two Point Campus gibt es auf www.twopointcampus.com