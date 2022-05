Ubisoft+ für PlayStation angekündigt

Ubisoft+ wird in Zukunft auch für die PlayStation verfügbar sein und wird den Zugang zu mehr als 100 Titeln, zusätzlichen Inhaltspaketen und Belohnungen ermöglichen.

Der Abonnementdienst ist derzeit auf PC, Stadia und Amazon Luna verfügbar und bietet Spielern Day-One-Releases, klassische Spiele und Premium-Editionen und wird schlußendlich auf PlayStation und Xbox verfügbar sein.

Ubisoft gab außerdem bekannt, dass es ab dem 24. Mai ein neues Ubisoft+-Abonnement für PlayStation Plus mit dem Namen Ubisoft+ Classics starten wird. Ubisoft+ Classics auf PlayStation ist eine kuratierte Auswahl beliebter Spiele, darunter die meistverkauften Titel wie Assassin’s Creed Valhalla, The Division und For Honor sowie beliebte klassische Spiele wie Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Watch Dogs, Werewolves Within, und viele mehr. Der Ubisoft+ Classics-Katalog für PlayStation Plus startet mit 27 Titeln und wird bis Ende 2022 auf 50 anwachsen – im folgenden die vollständige Liste der Day-1-Spiele: