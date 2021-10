Ubisoft veröffentlicht neuste Episode der Behind The Screen-Serie

Ab sofort ist die neuste Episode der Behind The Screen-Serie erhältlich. Diesmal wird ein exklusiver Einblick in die Welt eines europäischen Top-Teams der Rainbow Six European League gewährt.

Das Team BDS ist eine der dominantesten Mächte im europäischen Rainbow Six E-Sport, das Team schaffte es an die Spitze der Stage 3 der European League, ohne auch nur ein einziges Spiel zu verlieren. Die neuste Episode der Behind The Screen-Serie taucht in die tägliche Routine des Teams BDS ein, während dies eine Führung durch ihr Gaming-House gibt. Dabei teilen sie ihre Gedanken und Ambitionen für die Zukunft.

Falls die Episode 2 verpasst wurde: https://youtu.be/x5LyBm-cKaA

Nach Abschluss der Stage 3 werden die qualifizierten Teams, darunter Team BDS, ihren Fokus auf das Major in Schweden richten, welches vom 8. bis zum 14. November stattfindet. Mehr Informationen gibt es unter: https://rainbow6.com/SwedenMajor2021.

Alle Spiele des Six Sweden Majors können hier live verfolgt werden: https://rainbow6.com/live

Alles über Rainbow Six E-Sports gibt es unter unter https://rainbow6.com/esports und unter https://twitter.com/R6esports.