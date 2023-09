Update 2.0 für Cyberpunk 2077 jetzt verfügbar

CD PROJEKT RED hat die Veröffentlichung des kostenlosen Updates 2.0 für Cyberpunk 2077 bekannt gegeben.

Es bringt den Spielern und Spielerinnen eine Reihe von wichtigen Gameplay-Änderungen und neuen Features, darunter neu gestaltete Skill-Trees und Perks, überarbeitete Cyberware, Fahrzeugkämpfe, Verfolgungsjagden, ein neues Polizeisystem und mehr. Parallel zum Update 2.0 hat das Studio eine neue Episode von REDStreams auf Twitch ausgestrahlt, die die Gameplay-Änderungen beleuchtet und Interviews mit den Entwicklern enthält.

Update 2.0 ist das bisher größte kostenlose Update für Cyberpunk 2077 und enthält eine Vielzahl neuer und überarbeiteter Features, die sich auf fast jeden Aspekt des Spielerlebnisses auswirken. Das Update ist ab sofort für alle Spieler verfügbar, die Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC besitzen.

Update 2.0 – Patch-Notes ansehen

Zu den wichtigsten Gameplay-Änderungen in Update 2.0 gehören die Skill-Trees und Perks, die komplett überarbeitet wurden. Viele völlig neue Fertigkeiten stehen nun im Spiel zur Verfügung, die aufregende Fähigkeiten hinzufügen und neue Spielmöglichkeiten eröffnen. Die neuen Skilltrees wurden entwickelt, um den Spielern noch mehr Freiheit zu geben und ihnen zu ermöglichen, einfach und intuitiv einzigartige und effektive Spielstile zu entwickeln.

Eine weitere wichtige Neuerung im Spiel ist das überarbeitete Cyberware-System, das nun für die Rüstung zuständig ist. Das ist aber noch nicht alles – mit Update 2.0 wurde auch ein System zur Begrenzung der Cyberware eingeführt, das an die Stufe des Charakters gebunden ist. Dank dieser Änderungen erfordert jeder Besuch beim Ripperdoc nun ein strategischeres Vorgehen, was noch mehr Abwechslung in das Gameplay bringt.

Eine brandneue Ergänzung des Spiels ist der Fahrzeugkampf, der den Einsatz von Waffen und Quickhacks bei der Steuerung eines Fahrzeugs ermöglicht. Die Spieler können jetzt während der Fahrt frei schießen, Katanas auf Motorrädern benutzen, feindliche Autos fernsteuern und zur Explosion bringen und an dynamischen Verfolgungsjagden in ganz Night City teilnehmen.

Hand in Hand mit den Fahrzeugkämpfen geht ein neues Polizeisystem, das nun über eine verbesserte KI verfügt und mit einem neuen Bedrohungseskalationssystem arbeitet. Die NCPD-Kräfte reagieren nun angemessen auf das Verhalten des Spielers auf den Straßen und zeigen je nach Eskalationsstufe mehr Entschlossenheit und setzen neue Mittel zur Bekämpfung der Bedrohung ein, wie zum Beispiel Barrikaden. Auf der höchsten Stufe wartet eine echte Herausforderung auf die Spieler – MaxTac. Jedes Aufeinandertreffen mit dieser NCPD-Eliteeinheit ist ein dynamischer und höchst anspruchsvoller Bosskampf.

Dies ist nur ein Bruchteil dessen, was Update 2.0 zu bieten hat. Es beinhaltet auch eine aufgefrischte Gegner-KI, verbesserte UI und UX sowie Änderungen an Belohnungen, Gegenständen und Crafting – all dies wurde während der letzten REDStreams von Filip Downar, Lead Gameplay Designer, und Rafał Obrębski, Gameplay Designer & Gameplay Design Coordinator bei CD PROJEKT RED, im Detail besprochen.

Update 2.0 bringt außerdem drei neue Radiosender in das Basisspiel: Growl FM, dessen Playlist komplett von der Cyberpunk 2077-Community erstellt wurde, Impulse Radio mit einem DJ-Set von Idris Elba – der in der Erweiterung die Rolle von Solomon Reed spielt – und Darkstar Radio, das zwei von Elbas Songs enthält.

Das ist aber noch nicht alles, was in Sachen Cyberpunk 2077 ansteht. Phantom Liberty, eine vollwertige Erweiterung für das Basisspiel, wird am 26. September für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen und zum Streaming über GeForce NOW verfügbar sein. Sie bietet eine brandneue Spionage-Thriller-Story, einen komplett neuen Bezirk zum Erkunden, neue Quests, Verträge, Gegenstände, Waffen und noch vieles mehr.