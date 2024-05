V Rising im Test

Raus aus dem Sarg

In V Rising spielt ihr einen Vampir. Ihr könnt seinen Namen festlegen, sein Aussehen anpassen, und dann wacht ihr auch schon in irgendeinem Keller in eurem Sarg auf – bereit die Welt zu erobern. Aber die Welt von Vardoran hat nicht unbedingt auf euch gewartet. Eure Kräfte sind zu Beginn nicht sonderlich überwältigend, der Jahrhunderte dauernde Schönheitsschlaf hat euch offensichtlich nicht wirklich gut getan. Ihr verfügt über keine Ausrüstung, keine Fähigkeiten, kein Schloss… so ziemlich gar nichts, nicht einmal eine Waffe. Zum Glück sind die ersten Gegner nur ein paar altersschwache Skelette, die sogar euer Opa mit dem Krückstock erschlagen könnte. Allerdings beginnt der Gameplay-Loop quasi in der ersten Minute – ihr bewegt auch in isometrischer Ansicht durch die (dreh- und zoombare) Welt und kämpft zuerst mit den Skeletten und kurz danach mit den friedlichen (Reh) oder weniger friedlichen (Bär, Wolf) Bewohnern im Wald. Die Banditen gehören auch nicht zu euren Freunden. Eure besonderen Fähigkeiten sind im Regelfall beliebig oft anwendbar, allerdings mit einer oft recht langen Abklingzeit.

Und während ihr kämpft, sammelt ihr am besten auch gleich Ressourcen. Ihr werdet nämlich Unmengen davon benötigen. Holz, Steine, Felle, Pflanzen… einfach mit eurer Waffe draufschlagen, und alles wird automatisch eingesammelt (oder durch Druck auf den A-Knopf aufgehoben). Am besten prügelt ihr Feinde, während ihr neben einem Baum steht und erledigt damit gleich beides auf einmal. Sobald keine (dauernd respawnende) Feinde in der Nähe sind, könnt ihr schon mit dem Craften anfangen. Die Blaupausen werden regelmäßig freigeschalten, nach den ersten Waffen, einer Hose, einem Hemd und Handschuhen kommt auch schon die erste Heilsalbe. Und kaum habt ihr euch im ersten der fünf Biome von Vardoran ein wenig umgesehen, müsst ihr auch schon mit eurem Schloss beginnen. Also zumindest mit seiner Zentrale, dem Herzen, das auch die Energieversorgung sicherstellt. Das Herz wird nicht mit Strom angetrieben, sondern mit Blutessenz (einer weiteren Ressource). Versorgt das Herz des Schlosses mit Blut, und die Maschinen (wie beispielsweise das Sägewerk) können arbeiten und (in diesem Fall) Holzlatten produzieren – wenn ihr es mit frischem Holz aus dem Wald versorgt. An der Werkbank produziert ihr rasch auch höherwertigere Produkte, die aber natürlich auch immer mehr und schwerer zu erlangende Ressourcen benötigen… und schon dreht sich die Suchtspirale des Spieles.