VALORANT: Neuer Modus Premier startet in Episode 6 Akt III

Riot Games fügt in VALORANT eine Testversion des kompetitiven Modus Premier hinzu. Die weltweite Beta-Version erscheint in Episode 6 Akt III. Hier können Spieler*innen mit vier Teammitgliedern in einem Turniermodus mit festen Spielterminen bestreiten und ihre Fähigkeiten in festgelegten Matches gegen andere Teams messen.

Spieler*innen können im VALORANT-Client entweder selbst Teams anmelden oder anderen Gruppen beitreten, die noch Teammitglieder suchen. Die Teams werden dann in einer fixen Division eingestuft, innerhalb derer sie in einer Serie bestehend aus wöchentlichen Matches und Turnieren gegen andere Spieler*innen antreten. Mit genügend Siegen erhalten einzelne Teams die Möglichkeit, als einer der Top-Contender innerhalb ihrer Division um den ersten Platz zu kämpfen. Premier wird seit 2022 in der Alphaversion in Brasilien getestet. Mit dem Feature wollen die Entwickler Spieler*innen auf der ganzen Welt den Einstieg ins Pro-Play vereinfachen und ihnen neue Möglichkeiten geben, das Potenzial von VALORANT voll auszuloten. Premier wird der Einstieg in die VCT Challenger Ligen sein und somit die Qualifier-Events ersetzen: Wer in Premier aufsteigt, wird die Möglichkeit erhalten, bei Challenger mitzuspielen und sich mit Pro-Teams zu messen. Aus Challenger heraus können Spieler*innen dann in die internationalen Ligen aufsteigen und es womöglich sogar bis zu Champions schaffen, dem höchsten Level in VALORANT-Pro-Play.

Weitere Informationen zu den Inhalten von Episode 6 Akt III und zu VALORANT finden sich auf der offiziellen Webseite www.PlayVALORANT.com.