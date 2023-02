Veiled Experts: Die finale Beta startet am 30. März

Der finale Beta-Test für NEXON Games schnellen taktischen Third-Person-Action-Shooter Veiled Experts läuft von Donnerstag, 30. März ab 21 Uhr bis Donnerstag, 6. April um 21 Uhr.

Der bald erscheinende schnelle 5v5-Shooter bietet dynamische Umgebungen mit zerstörbaren Elementen, eine Reihe von Charakteren mit einzigartigen Fähigkeiten und Aussehen sowie eine Vielzahl an Missionsschauplätzen. Diese werden von einem sich ständig verändernden Magnetfeld umhüllt, das dafür sorgt, dass keine zwei Kämpfe jemals auf die gleiche Weise ablaufen. Veiled Experts erscheint im zweiten Quartal 2023 kostenlos auf Steam. Spieler:innen können sich für das finale Beta-Testprogramm auf der Steam-Seite von Veiled Experts bewerben.

Um die angehenden Agenten auf ihre bevorstehenden Schlachten vorzubereiten, hat das NEXON Games-Team einen neuen Trailer veröffentlicht. Dieser gibt einen Einblick in die Spielmodi und das Shooter-Gameplay, das zum Start des Betatests auf sie wartet. In der finalen Beta können Spieler:innen sieben verschiedene Maps, zehn Agenten und vier einzigartige Modi, darunter Free for All, Team Deathmatch und den Hauptmodus 5v5 Bomb Defusal-Mission, ausprobieren. Ein volles Ranked-Spiel ist ebenfalls verfügbar. Mit einer großen Anzahl an Anpassungsmöglichkeiten für Waffen und Charaktere können Spieler:innen ihre Loadouts an ihren idealen Spielstil anpassen. Eine Map, ein Modus und ein Agent werden im Trailer noch nicht gezeigt, sind jedoch zum Start der Beta am 30. März spielbar.

In Veiled Experts schlüpfen die Spieler:innen in die Stiefel, Turnschuhe und Pumps einer Gruppe von multinationalen Agenten. Diese befinden sich in einem globalen Kampf zwischen Regierungen, Unternehmen und Terroristen, um einen fortschrittlichen Mikrochip, das sogenannte Lepton-System, in ihren Besitz zu bringen. Dabei handelt es sich um eine bahnbrechende Technologie, die das weltweite Gleichgewicht der Kräfte zu zerstören droht. Mit einer Kombination aus zehn verschiedenen Agenten, jeder mit einer einzigartigen Mischung aus Skills und Lepton-Fähigkeiten, müssen die Teams Strategien entwickeln und den Ansturm der gegnerischen Truppen überleben. Verschiedene Spielmodi bieten unterschiedliche Kampfszenarien und Ziele, darunter Bomb Defusal (3v3 oder 5v5), Team Deathmatch und Free for All.

Hauptfeatures:

Dieser Modus kombiniert eine authentische Bombenentschärfungsmission mit einem robusten Waffen-/Gegenstandsshop und einem kleiner werdenden Magnetfeld. Dadurch entstehen eine dynamische Map und verschiedene Loadouts in jeder Runde, wodurch jedes Match einzigartig wird. Schnelles Gameplay – Eine passende Anzahl an Runden und schnelles Gameplay mit balancierter TTK (Time-to-Kill) bietet schnellere Runden als in anderen kompetitiven Shootern.

Verschiedene Parkour-Aktionen, freie Bewegung und dynamische Kämpfe erlauben eine höhere Mobilität sowie viele verschiedene Kampfszenarien und Experimente. Charmante und einzigartige Charaktere – Die vielseitigen und einzigartigen Charaktere besitzen alle ihre eigenen Spezialfähigkeiten und Leptons. Dazu kommen anpassbare Elemente und kosmetische Gegenstände, um den Spielstil anzupassen.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website, auf Steam.