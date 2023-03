Veiled Experts kündigt finalen Betatest mit neuem Trailer an

NEXON Games hat heute im Vorfeld des Final Beta Tests (FBT) für den schnellen taktischen Third-Person-Action-Shooter VEILED EXPERTS einen brandneuen Trailer veröffentlicht.

Die finale Beta für den 5v5-shooter läuft vom 30. März bis 6. April – der neue Trailer zeigt spielbare Charaktere, explosive Umgebungen und anpassbare Waffen.

Der finale Beta-Test wird von Donnerstag, den 30. März 21:00 Uhr bis Donnerstag, den 06. April um 21:00 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich sein. VEILED EXPERTS erscheint im zweiten Quartal 2023 kostenlos auf Steam. Spieler können sich für das finale Beta-Testprogramm auf der Steam-Seite von VEILED EXPERTS bewerben.

Im FBT können die Agenten sieben Karten, zehn Agenten und vier einzigartige Modi erleben, darunter Showdown, Team-Deathmatch, 3vs3-Bombenentschärfungsmission und die 5v5-Bombenentschärfungsmission, die der Hauptmodus von VEILED EXPERTS ist. Ein komplettes Ranglistenspiel wird im FBT von Samstag, den 01. April um 13:00 Uhr bis Donnerstag, den 06. April um 21:00 Uhr verfügbar sein. Verschiedene Anpassungsoptionen für Waffen und Charaktere ermöglichen es den Spielern, ihre Ausrüstung an ihren idealen Spielstil anzupassen. Während der Trailer einen Einblick in das Gameplay bietet, das die Agenten in der FBT erwarten können, gibt es noch einen Modus, eine Karte und einen Agenten, die noch nicht enthüllt wurden, aber verfügbar sein werden, wenn der finale Betatest am 30. März startet.

Der brandneue Trailer enthält Musik vom Musikproduzenten Rob Jager, ‚ReauBeau‘, dessen Arbeit in Projekten wie dem APEX Legends Season 2 Reveal Trailer, Need for Speed Heat Reveal Trailer, FIFA 20 Release Trailer, JBL mit Virgil van Dijk, Lays Kampagne mit Lionel Messi und mehr zu hören ist.

In VEILED EXPERTS schlüpfen die Spieler:innen in die Stiefel, Turnschuhe und Pumps einer Gruppe von multinationalen Agenten. Diese befinden sich in einem globalen Kampf zwischen Regierungen, Unternehmen und Terroristen, um einen fortschrittlichen Mikrochip, das sogenannte Lepton-System, in ihren Besitz zu bringen. Dabei handelt es sich um eine bahnbrechende Technologie, die das weltweite Gleichgewicht der Kräfte zu zerstören droht. Mit einer Kombination aus zehn verschiedenen Agenten, jeder mit einer einzigartigen Mischung aus Skills und Lepton-Fähigkeiten, müssen die Teams Strategien entwickeln und den Ansturm der gegnerischen Truppen überleben. Verschiedene Spielmodi bieten unterschiedliche Kampfszenarien und Ziele, darunter Bombenentschärfung (3v3 oder 5v5), Team-Deathmatch und Free for All.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website.