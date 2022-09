VIECC: Ein buntes Wochenende steht vor der Tür

An diesem Wochenende ist es endlich so weit – das Pop-Kultur Event des Jahres, die VIECC Vienna Comic Con, empfängt seine Fans wieder in der Messe Wien.

Jede Menge Highlights wie die Autogramm-Stunden mit Stars aus Netflix & Co., beeindruckende Cosplayer, spannende E-Sport-Duelle, eine riesige Artist Alley, Familien-Entertainment, Comics bis zum Abwinken, Wrestling-Kämpfe und vieles mehr wartet auf die rund 20.000 Besucher.

Weltberühmte Schauspieler aus Netflix & Co. kommen nach Wien

Für ihre Fans nehmen die Stars aus Film und Fernsehen den weiten Weg nach Wien auf sich. Unter ihnen Christopher Lambert, bekannt als Highlander; Jack Gleeson, den wir als fiesen König aus Game of Thrones kennen; Clive Standen, der Rollo in Vikings verkörperte; Nikola Djuricko alias Yuri, der Schmuggler aus Stranger Things und einige mehr. Auf der VIECC erzählen sie in Panels von ihren Erfahrungen am Filmset, geben Autogramme und stehen für Fotos zur Verfügung.

Sie zeichnen Schlümpfe und Marvel Helden

Comic Artists erschaffen mit ihren Händen wahre Kunstwerke und machen damit Fans auf der ganzen Welt glücklich. An diesem Wochenende kann man sie persönlich in der Messe Wien treffen und ihnen über die Schulter schauen. Unter ihnen Miguel Diaz, den Zeichner der Schlümpfe; Marco Castiello, aus dessen Feder Star Wars und Captain America stammen; Francesco Barbieri, der die Looney Tunes und Disney Charaktere zu Papier bringt; Laura Braga, die Harley Quinn Zähmerin und viele mehr. Hohe Erwartungen darf man von der Artist Alley mit internationaler Besetzung haben. Ohnehin schon eine der größten Artist Alley Europas wird sie heuer in Wien größer denn je sein.

E-Sport Action bei der VCA Vienna Challengers Arena

Neben einer Free-to-play Area ist die VCA Austragungsort mehrerer Turniere mit hohen Preisgeldern in den beliebtesten Games. Unter anderem ist die VCA der letzte Stopp der berühmten Smash World Tour und zieht damit Spieler:innen aus der ganzen Welt nach Wien. Auch Minecraft-Fans kommen beim VCA Emerald Championship auf ihre Kosten. Beim Coca-Cola eSoccer Cup battlen sich FIFA-Spieler um ein Preisgeld von 4000 €.

Beliebte Programmpunkte und Premieren auf der VIECC

Eine beeindruckende Show verspricht der beliebte Cosplay Contest, die Cosplay Central Crown Championships, bei der die besten Cosplayer aus und rund um Österreich antreten. Für den Nachwuchs bis zu einem Alter von 15 Jahren gibt es einen eigenen Kids Cosplay Contest. Eine Premiere feiern die VIECC Wrestling Warriors, die sich erstmals in einem Ring direkt auf dem Event matchen werden – unter ihnen Europas Spitzen-Wrestler. Neu ist auch der Bereich INKredible Invasion, wo talentierte Tattoo-Künstler den Fandom unter die Haut bringen.

Tickets & Token

Tickets für den Eintritt sowie Token für Autogramme und Fotos mit den Stars sind vorab auch im Onlineshop erhältlich. (+++)

VIECC – Vienna Comic Con & VCA Vienna Challengers Arena

Wann: Samstag, 1. Oktober & Sonntag, 2. Oktober 2022

Wo: Messe Wien, Halle C und D

Weitere Informationen unter www.viecc.com und www.challengersarena.com