Virtual Reality: Jahrhunderte alte Faszination, modernste Technologie

Schon vor einigen Jahrhunderten träumten Visionäre und Physiker von der Idee, ein Bild nicht nur zweidimensional und von außen zu betrachten, sondern in eine dreidimensionale virtuelle Welt einzutauchen.

Von den ersten Panoramabildern Ende des 18. Jahrhunderts und dem Stereoskop als erste „VR-Box“, die Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde, über viele gescheiterte Ideen augmentierte Realität in die Unterhaltungsindustrie einzuführen, kam es seit 2016 zum technologischen Durchbruch, mit VR-Brillen von allen großen Konsolenherstellern und dem Aufkommen der virtuellen Welt Metaverse, die sogar zur Umbenennung von Facebook zu Meta führte.

Der Begriff „Virtuelle Realität“ wird auf unterschiedliche Weise definiert, grundsätzlich handelt es sich um eine „computergenerierte, interaktive, virtuelle Umgebung“, in der die Wirklichkeit mit Bild (3D) und auch Ton abgebildet wird. Sie umgibt den Nutzer komplett und blendet dabei die physische Realität aus. Wie immersiv das Erlebnis tatsächlich ist, und was in dieser virtuellen Umgebung möglich ist, änderte sich in den vergangenen zehn Jahren jedoch komplett, mit der Entwicklung kompletter Welten, in denen man heute sogar Immobilien und Autos kaufen, zum Blackjack ins virtuelle Casino gehen oder das Eigenheim mit echter Kunst schmücken kann, die man als Unikat per NFT erwirbt.

Der Beginn von VR geht bereits auf das Panoramatheater aus dem Jahr 1788 zurück, entwickelt vom irischen Maler Robert Baker, der Landschaften und Städte auf große Leinwände zeichnete, die dann zylindrisch aufgestellt wurden. Die Besucher des Theaters standen auf einer beweglichen Plattform und hatten so den Eindruck sich im Bild zu befinden. 1838 nahm diese Entwicklung einen weiteren Schritt, mit der Erfindung des Stereoskops, das 1849 zu einem Unterhaltungsmedium wurde: Wer es sich leisten konnte, schaffte sich die Box aus Holz an, die Objekte räumlich darstellen konnte, basierend auf der neurologischen Erkenntnis, dass das Auge diese dreidimensional wahrnimmt, wenn sie von beiden Augen in einem leicht versetzten Blickwinkel betrachtet werden.