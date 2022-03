Visual Novel Forgotten Fables: Wolves on the Westwind erscheint im Mai 2022

Der Traditionsverlag Ulisses Spiele und Entwickler Owned by Gravity kündigen ein neues Werk aus der epischen Welt von „Das Schwarze Auge“ an: Forgotten Fables – Wolves on the Westwind ist eine Visual Novel in der legendären Fantasy-Welt Aventurien.

Das preisgekrönte, deutsche Pen&Paper-Rollenspiel „Das Schwarze Auge“ fasziniert seit fast 40 Jahren Hunderttausende von Fans auf der ganzen Welt und umfasst mehr als 800 Regelwerke, Bücher und Erzählungen, über 80 Hörbücher, Hörspiele und Soundtracks sowie mehr als 70 digitale Spiele. Forgotten Fables – Wolves on the Westwind erscheint im Mai für PC auf Steam und Gamesplanet sowie kurz darauf ebenfalls für Smartphones und Tablets auf iOS.

In Wolves on the Westwind erschüttert eine alte Gefahr die Region Thorwal, die sich im Norden Aventuriens befindet. Als unfreiwillige Helden werden die Spieler*innen direkt in den Konflikt katapultiert, müssen sich in die stürmische See und fremde Gestade wagen und ein Mittel finden, das Böse zu bezwingen und den Frieden zurückbringen. Spieler*innen haben die Wahl zwischen zwei ganz unterschiedlichen Charakteren mit ihren ganz eigenen Hintergrundgeschichten: dem kampferprobten Veteranenkrieger Alrik oder der jungen Zauberin Nedime. An Bord des Piratenschiffs Wolfsfang reisen die Spieler*innen durch die nördlichen Lande, schmieden dabei Bündnisse mit der ungewöhnlichen Crew oder machen sie sich zum Feind und treffen unterwegs auf zahlreiche fantastische Charaktere. Jede Entscheidung zählt und bringt die Spieler*innen dabei näher an den ruhmreichen Sieg oder aber die vernichtende Niederlage.

Jede Entscheidung in Wolves on the Westwind hat gravierende Auswirkungen auf den Verlauf der Reise, die Charaktere, die die Spieler*innen auf ihrer Reise treffen und wie das Abenteuer für sie endet. Mit über 15 Stunden Spielzeit bietet Wolves on the Westwind eine Vielzahl an Entscheidungsmöglichkeiten, die jeden Durchlauf einzigartig machen. Dank RPG-Elementen wie der eigenen Lebens- und Astralpunkte Leiste sowie der Fähigkeit, Zauber zu wirken, sind die Spieler*innen immer Teil der Action.

Features

Visual Novel in Aventurien, der legendären Fantasy-Welt aus dem Rollenspielklassiker „Das Schwarze Auge“

Rund 15 Stunden Spielzeit, unterteilt in verschiedene narrative Kapitel

Auswahl zweier Hauptcharaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Hintergrundgeschichten

Spieler*innen können, abhängig von ihren getroffenen Entscheidungen, über 30 Charaktere und verschiedene Szenarien entdecken

Wiederspielbare, verzweigte Handlung mit mehreren alternativen Enden und Nebenquests, die von den Entscheidungen der Spieler abhängen

RPG-light Gameplay mit Zaubersprüchen, einzigartigen Manövern, Astral- und Lebenspunkten

Großartiger Soundtrack und Illustrationen, die die Immersion in die epische Welt des Schwarzen Auges garantieren

Im Mai 2022 heißt es Segel setzen nach Aventurien, denn Forgotten Fables – Wolves on the Westwind erscheint für PC-Spieler zum Preis von 17,99 EUR auf Steam und Gamesplanet sowie kurz darauf auf iOS im App Store.

Weitere Informationen gibt es bei Steam sowie auf der offiziellen Webseite des Spiels.