Von großen Erwartungen und gescheiterten Entwicklerträumen.

Wenn ich an meine Kindheit denke, kann ich mich nicht daran erinnern überhaupt irgendwelche Informationen zu noch nicht erschienen Games gehabt zu haben. So ganz ohne Internet waren wir auf Prospekte von Elektronikmärkten oder Versandhauskataloge beschränkt. Haben wir dort ein neues Spiel entdeckt wussten wir aber auch nur, dass es erschienen ist, hatten sonst aber keinerlei Informationen. Weder wussten wir wie lange das Spiel dauert, noch was wir alles erleben können. Die Geduldigen unter uns konnten zumindest in Gamingmagazinen etwas darüber lesen oder bekamen sogar eine Demo-CD, sofern das auserwählte Spiel auch getestet wurde. Wir gingen also blind an ein neues Game heran und hatten deshalb kaum bis gar keine Erwartungen. Der Austausch, ob ein Spiel jetzt gut war oder nicht fand dann im Freundeskreis oder in der Schule statt, gekauft war es dann aber oft schon. Klar, wir hatten Marken denen wir blind vertrauten, wie zum Beispiel Super Mario, Sonic, Final Fantasy oder auch Pokémon, aber nur wenige Entwicklerstudios und Brands genossen diesen Glauben an ihr Können.

Spulen wir einige Jahre vor. Heute sind wir, ich sage es wie es ist, einfach übersättigt. Spiele, ob große Marken oder auch kleine Indietitel kommen wöchentlich oder gar täglich raus. Sortieren wir mal die Titel aus, die für uns uninteressant sind bleiben, immer noch mehr Games übrig als wir selbst als arbeitsloser, alleinstehender und Hobby-loser Mensch überhaupt bewältigen können. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob man denn auch alles zocken muss, nur weil es eben da ist und die Antwort lautet ganz klar Nein. Wir wollen aber natürlich auch nichts verpassen und so entsteht etwas, das es in meiner Kindheit nicht gab, der sogenannte „Pile of Shame“. Haben wir früher ein oder zwei Spiele im Jahr bekommen, vergingen nicht selten Monate zwischen Geburtstag und Weihnachten und es dauerte einfach eine Weile bis wir neues Gamingmaterial bekommen haben.

Wenn ich heute von einem neuen Spiel erfahre und vielleicht sogar schon den ersten Trailer sehe, freue ich mich zwar manchmal riesig darauf aber ich weiß auch, dass ich das Game oft erst in einigen Jahren spielen kann. „Ist ja auch ok, mir wird hier ja auch ordentlich was versprochen“, denke ich mir dann nicht selten. Bekomme ich dann aber ein Spiel präsentiert wie es seiner Zeit bei Cyberpunk 2077 der Fall war, bin ich natürlich wie viele andere unglaublich enttäuscht. Nicht die „verlorene“ Zeit daran ist was mich so stört, immerhin habe ich in der Zwischenzeit viele andere gute Spiele gezockt. Vielmehr stört mich, dass man mir etwas versprochen hat für das ich mitunter sogar schon vorab aber spätestens zum Release nicht wenig Geld hingelegt habe und es keinen Cent davon wert ist. Zwar haben CD Projekt Red es geschafft das Spiel mit Stand heute nicht nur zu fixen und somit spielbar zu machen, sondern auch die Dinge einzubauen die anfangs versprochen wurden. Sogar der als „Best ongoing Game“ wurde es dieses Jahr bei den Game Awards ausgezeichnet.

Ist doch alles gut, könnte man jetzt sagen und ich gebe euch recht, zumindest für mich. Jetzt darf man allerdings nicht vergessen, dass ich als Gamingjournalist etliche Spiele kostenlos bekomme und ich mich maximal darüber ärgern muss, wenn ich für ein wirklich grottiges Game einen Artikel schreiben soll, ohne dabei die harte Arbeit der Entwickler*innen unter den Teppich zu kehren. Aber auch heute gibt es viele Gamer, die sich nur eine handvoll Spiele im Jahr leisten wollen oder können. Für diese Personen ist es umso schlimmer, wenn der Titel dann einfach nicht spielbar oder soweit von dem versprochenen weg ist.