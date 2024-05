Wetten in der Welt der Videospiele

Mit dem Aufstieg des eSports in Österreich war es nur eine Frage der Zeit, bis die Sportwettenanbieter ein Angebot zusammenstellen. Dies stieß jedoch vor große Herausforderungen, da es zunächst kein Unternehmen gab, welches Quoten für eSports bereitstellte.

Dank eines Vorreiters wurde dies jedoch schnell gelöst und so gehören Wetten auf den schnellen Online Sport mittlerweile bei vielen Anbietern zum Standard. Im Gegensatz zu unserem Nachbarland Deutschland können Österreicher auf das Wettprogramm dieser Wettanbieter zugreifen. Wir werfen einen Blick auf die Welt des Wettens innerhalb der Videospiele.

GGwins – der Vorreiter für eSports

Bevor ein Sport bei einem Wettanbieter angeboten werden kann, benötigt dieser einen sogenannten Odds Provider. Dieser versorgt den Wettanbieter mit Quoten. Einige wenige Wettanbieter tun dies noch inhouse, die meisten nutzen hingegen einen solchen Odds Provider.

Da eSports ein sehr neuer Sport war und es hierfür vielen an der Technologie mangelte Quoten bereitzustellen, war GGwins der erste UKGV lizenzierter eSports Wettanbieter. Die Firma wurde später von Genius Sports übernommen. Mittlerweile gibt es zahlreiche Wettanbieter, die eSports im Angebot haben, GGwins bleibt jedoch der Vorreiter und ebnete den Weg für andere.

Rechtliche Lage in anderen Ländern

In Österreichs Nachbarländern sind eSports bei den meisten Wettanbietern verfügbar. In Deutschland hingegen gibt es keinen lizenzierten Wettanbieter, der ein eSports Angebot bereitstellt. Der Grund ist einfach und komplex. eSports wird in Deutschland nicht als Sport gesehen.

Dies beschloss der DOSB in einem Gutachten vom Oktober 2021. Hinzu kommt, dass in der neuen deutschen Wettlizenz, die im Juli 2021 offiziell eingeführt wurde, nur Sportwetten erlaubt sind. Da eSports in Deutschland jedoch dementsprechend keine anerkannte Sportart ist, dürfen die Wettanbieter hier kein Angebot für eSports bereitstellen. In Österreich ist dies jedoch nicht der Fall, weshalb das Wettangebot der zahlreichen Wettanbieter in unserem Land deutlich höher ausfällt.

eSports und Wetten

Die Verbindung von eSports und Wetten hat sich zu einem der dynamischsten Bereiche der Wettindustrie entwickelt. Diese Symbiose bietet sowohl Chancen als auch Herausforderungen und zieht eine vielfältige Gemeinschaft von Spielern, Zuschauern und Wettbegeisterten an.

Das Wachstum von eSports-Wetten

Mit dem weltweiten Anstieg der Popularität von eSports haben auch die Wettmöglichkeiten zugenommen. Große Turniere wie die League of Legends World Championship oder das The International in Dota 2 ziehen Millionen von Zuschauern an, die nicht nur ihre Lieblingsteams anfeuern, sondern auch aktiv auf die Ergebnisse wetten.

Die Vielfalt der Wettarten in eSports reicht von einfachen Siegwetten über spezifische Ereigniswetten bis hin zu Live-Wetten samt Livestream während des Spiels, was den Fans eine intensive Beteiligung ermöglicht.

Plattformen für eSports-Wetten

Verschiedene Wettanbieter haben sich darauf spezialisiert, umfassende Wettmöglichkeiten für eSports-Fans anzubieten. Diese Plattformen bieten oft nicht nur traditionelle Wettarten, sondern auch innovative Optionen wie Fantasy eSports.

Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit sind Schlüsselaspekte bei der Auswahl einer Wettplattform, da dies die Erfahrung der Nutzer direkt beeinflusst.

Regulierung und Integrität

Da das Wetten auf eSports weiterhin an Popularität gewinnt, steigt auch die Notwendigkeit einer strengen Regulierung, um die Integrität der Spiele zu gewährleisten und Betrug zu verhindern.

Organisationen wie die Esports Integrity Commission (ESIC) setzen sich dafür ein, betrügerische Aktivitäten zu bekämpfen und faire Wettbedingungen zu schaffen.

Die Zukunft von eSports-Wetten

Experten prognostizieren weiteres Wachstum im eSports-Wettmarkt, unterstützt durch technologische Fortschritte und eine zunehmende Legalisierung von Online-Wetten weltweit.

Mit der Weiterentwicklung von Streaming-Technologien und interaktiven Wettfunktionen wird erwartet, dass die Beteiligung und das Engagement der Zuschauer weiter zunehmen werden.

Die Kombination aus der spannenden Welt des eSports und den strategischen Aspekten des Wettens schafft eine faszinierende Arena für Fans und Spieler. Durch das Verständnis der Strukturen und Dynamiken dieses Marktes können Enthusiasten sowohl die Spiele als auch die Wettmöglichkeiten voll ausschöpfen.