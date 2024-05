Wiener Spielefest präsentiert Österreichische Spieleautoren

Als kleinen Vorgeschmack auf das Wiener Spielefest, das von 15. bis 16. Juni im Austria Center Vienna über die Bühne geht, präsentierten junge Spieleautoren im Wiener Riesenrad ihre Werke.

Die Themen und Spielwelten sind sehr breit aufgesetzt und gehen vom Wiener Grätzel Atzgersdorf bis zur verschollenen Insel, vom einfachen Laufspiel mit zahlreichen Raffinessen bis hin zum komplexen Kennerspiel. In Sachen Vermarktung gibt es aktuell eine Tendenz zum Eigenverlag.

Jungautoren auf Erfolgskurs

„Wer glaubt, Brettspiele kämen aus der Mode, liegt absolut falsch“, weiß Spielefest-Veranstalter Kevin Trau. Das bestätigt auch die florierende österreichische Spieleautoren-Szene, in der erstaunlich viele junge Menschen aktiv sind. „Ich bin mit Brettspielen groß geworden. In meiner Familie und in meinem Freundeskreis wird sehr viel gespielt. Da ist es nicht so ungewöhnlich, dass ich gemeinsam mit zwei Freunden ein eigenes Brettspiel entwickle“, erklärt Raphael. Das Strategiespiel befindet sich aktuell in der Testphase, die Produktions- und Vermarktungskosten sollen mittels Crowdfunding aufgebracht werden. „Mit etwas Glück ist unser Spiel nächstes Jahr im Handel erhältlich“, so Raphael. Dass österreichische Produkte auch international erfolgreich sind, beweist das Strategiespiel „Challengers!“ von Johannes Krenner und Markus Slawitscheck, das 2023 den renommierten Preis „Kennerspiel des Jahres“ 2023 gewonnen hat.

Ideenreichtum und Umsetzungspower

An Ideen mangelt es den heimischen Spieleautoren nicht. Simon Allmer, Entwickler von „Pyramid“ – einem dreidimensionalen Taktikspiel aus nachhaltigen Materialien – hat es sich zum Ziel gesetzt, alle sieben Weltwunder spielerisch umzusetzen. „Nach Pyramid kommen als nächstes die hängenden Gärten dran“, verrät Allmer. Und auch Martin Lenzenhofer ist mit seinem Brettspiel „Unterwegs durch Atzgersdorf“ noch lange nicht fertig. „Der Spielplan lässt eine Erweiterung in jede geografische Richtung zu. Vielleicht ist Liesing oder Erlaa als nächstes dran“, erzählt der junge Autor. Der Clou an seinem Spiel: „Man findet die Region, in der man lebt, 1:1 am Spielbrett wieder – vom kleinen Bäcker um die Ecke über die schönsten Parks bis hin zu Schulen und Kindergärten.“ Für die Umsetzung hat er jedes einzelne Unternehmen persönlich getroffen und sie mit ins Boot geholt. Die Veröffentlichung erfolgte im Eigenverlag namens red cap.

Spieleautoren am Wiener Spielefest

Highlight am diesjährigen Spielefest sind die österreichischen Brettspielautor:innen, die im Fokus des Festes stehen. In Kooperation mit Spieleentwickler:innen warten rund 20 Autoren-Tische auf die Besucher. Kevin Trau, Organisator des Autorenbereichs, betont die Bedeutung dieses Segments: „Die Autoren-Tische am Spielefest bieten eine einzigartige Plattform für den direkten Austausch zwischen den kreativen Schöpfer:innen und den Spielenden, die ihre Werke lieben. Das Feedback der Spieler:innen an den Autoren-Tischen ist für die Entwicklerseite unbezahlbar. Es hilft, Spiele zu verfeinern und noch besser auf die Wünsche der Zielgruppe(n) einzugehen.“

Die wichtigsten Fakten zum Spielefest Wien

Das Spielefest 2024 findet am 15. und 16. Juni 2024 auf den Ebenen 0 und 1 des Austria Center Vienna statt. In der größten Spielothek Österreichs können hunderte Brett- & Kartenspiele ausprobiert und auch vor Ort erworben werden. Mit Mitmachstationen, Turnieren und Showacts gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm für alle Altersgruppen. Durch die Verknüpfung mit dem A1 Austrian eSports Festival wird eine Brücke zwischen analogen und digitalen Spielwelten geschaffen. Die Tickets sind jeweils für die andere Veranstaltung ohne Einschränkungen gültig.

Es wird angestrebt, die Veranstaltung nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Events auszurichten.



Wann: 15. – 16. Juni, Sa. 9-20 Uhr /So. 9-17 Uhr

Wo: Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

Anreise: Aufgrund begrenzter Parkplätze wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln über U1 Station Kaisermühlen – VIC empfohlen

Online Ticketpreise: Kinder von 3 bis 12 Jahren: 6 Euro, Ermäßigtes Ticket für Schüler:innen, Student:innen, Lehrlinge, Zivil- & Präsenzdiener: 14 Euro, Erwachsene: 18 Euro

Tickets sind auf spielefest.wien erhältlich.