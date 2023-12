Wrath of the Righteous am Wochenende kostenlos auf Steam spielbar

Nachdem das CRPG Warhammer 40,000: Rogue Trader gerade erfolgreich gestartet ist, laden die Entwickler von Owlcat Games Spieler ein, einen weiteren ihrer Titel dieses Wochenende kostenlos auszuprobieren.

Bis zum 18. Dezember haben Spieler auf Steam kostenlosen Zugang zu Pathfinder: Wrath of the Righteous. Zudem sind das Hauptspiel und alle Zusatzinhalte, darunter auch der Season Pass 2 mit dem kürzlich erschienen DLC The Lord of Nothing, bis zum 21. Dezember auf Steam stark heruntergesetzt.

Details gibt es auf Steam.

Pathfinder: Wrath of the Righteous ist ein isometrisches Story-zentrisches RPG, in dem Spieler mit ihren individuell gestalteten Charakteren die Weltenwunde bereisen, um einen Zugang zum Abgrund zu verschließen und einem vom Unheil gebeutelten Land den Frieden zurückzubringen. Wie (oder ob überhaupt) sie diese Aufgabe erfüllen, liegt ganz in den Händen der Spieler. Mit 25 Klassen, 12 spielbaren Rassen und einem unerschöpflichen Arsenal an Magie und Fähigkeiten, können sie den Ausgang ihrer Geschichte selbst bestimmen.