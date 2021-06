Wunderbare Jahre oder: Retro. Früher war alles besser – Teil 1

Heute denke ich, dass diese Faszination von zwei Komponenten genährt wurde. Zum einen war ich jung. Sehr jung. Ich war gerade noch dabei die Welt zu entdecken. Real und virtuell. Damit war ich auch leicht zu beeindrucken. Es war mir zwar nicht egal, was sich mir auf dem Bildschirm bot doch mangelte es mir am Vergleich und somit an der Möglichkeit der Kritik. Das kam alles erst viel später. Zum anderen war die damalige Technik eben alles andere als ausgereift. Das mag sich jetzt zwar negativ anhören doch in Wahrheit bot eben genau dieser Mangel den Nährboden für kreative Meisterleistungen. Entwickler und Programmierer konnten sich nicht auf bombastische Grafik und kinoreife Effekte verlassen. Die Geschichte musste überzeugen. Oder das Ambiente. Oder die Spielmechanik. Am besten alles zusammen. Dann landete man einen Volltreffer.

Einige Jahre später abonnierte mein älterer Bruder die PC Games. Er war genau wie ich von dem neu aufgekommenen Medium begeistert, verlagerte seinen Fokus mit den Jahren aber eher in die technische Richtung. Ich hingegen blieb den Spielen treu. Die monatliche Printausgabe war jedes Mal ein Highlight für mich. Ich las sie überall. Zuhause, in der Schule oder auf dem Weg dazwischen. Internet war damals noch ein Fremdwort und so waren die Hefte die einzige verlässliche Quelle um an Neuigkeiten und Eindrücke kommender Titel zu gelangen. Es war die Zeit, in der ich begann, handfeste Informationen und Fakten zu meiner Leidenschaft aufzusaugen und für immer in meinem Langzeitgedächtnis zu speichern. Die Vorfreude, die ich empfand, wenn ich Screenshots zu Die Siedler 2 oder Wing Commander Prophecy betrachtete, war beinahe grenzenlos. Letzterer Titel ist im Übrigen dafür verantwortlich, dass Mark Hamill für mich bis in alle Ewigkeit Christopher „Maverick“ Blair bleiben wird.