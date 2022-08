Xbox auf der gamescom 2022

Xbox präsentiert auf der gamescom 2022 neue spannende Inhalte rund um den Xbox-Kosmos. Auf die Besucher:innen warten neue Infos und Anspielmöglichkeiten zu zahlreichen Spielen der Xbox Game Studios und Partner-Studios, Livestreams sowie Community-Veranstaltungen.

Xbox Booth

In diesem Jahr findest Du die Xbox Booth wie gewohnt in Halle 8 am Stand B51/C58. Auf Dich warten 36 Spielstationen mit zahlreichen Titeln, die schon bald erscheinen – viele bereits am Tag ihrer Veröffentlichung im Xbox Game Pass.

Neue Spiele und Updates der Xbox Game Studios:

Pentiment (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

Age of Empires IV (Relic Entertainment & World’s Edge / Xbox Game Studios)

Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios Publishing)

Sea of Thieves (Rare Games / Xbox Game Studios)

Grounded (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

Neue Spiele von Partnern anderen Studios:

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

Disney Dreamlight Valley (Gameloft)

Gunfire Reborn (Duoyi Games / 505 Games)

Inkulinati (Yaza Games / Daedalic Entertainment)

Last Case of Benedict Fox (Plot Twist Games / Rogue Games)

Lies of P (Neowiz)

Lightyear Frontier (Frame Break)

Planet of Lana (Wishfully / Thunderful)

You Suck at Parking (Happy Volcano)

Als Besucher*in der Xbox Booth hast Du außerdem die Möglichkeit, die neue Xbox App auf einem Smart TV von Samsung auszuprobieren. Wir möchten alle Menschen befähigen, frei zu entscheiden, welches Spiel sie spielen; mit wem sie es spielen; und auf welchem Gerät sie es spielen.

Aktivitäten auf der Xbox Booth

Neben der Chance, die neuesten Spiele selbst auszuprobieren, inszenierst Du Dich als Videospielheld*in in einzigartigen Umgebungen:

Stelle Dich der Broodmother, einer fünf Meter großen Spinne, die sich darauf freut, ein Selfie mit Dir zu machen.

Gehe mit Sea of Thieves über die berühmte Planke.

Bekämpfe die Piglins mit Minecraft Legends.

Erobere das Schlachtfeld mit Age of Empires IV.

Erlebe das erste Mal Vasco, den Robotergefährten aus Starfield, in Lebensgröße und mache ein Foto mit ihm

Barrierefreiheit auf der Xbox Booth

Xbox ist davon überzeugt, dass Spiele sicher, inklusiv und für alle zugänglich sein müssen. Auf der Xbox Booth sind Xbox Adaptive Controller auf Anfrage verfügbar – alle Bereiche des Standes sind für Personen in einem Rollstuhl zugänglich. Vor Ort warten außerdem Dolmetscher*innen für Amerikanische Gebärdensprache (ASL), Britische Gebärdensprache (BSL) und Deutsche Gebärdensprache (DGS) sowie „Here to Help“-Mitarbeiter*innen, um allen Besucher*innen dasselbe, außergewöhnliche Spielerlebnis zu ermöglichen.

Nachhaltigkeit und Xbox

Als offizieller Partner von „gamescom goes green“ leistet Xbox einen freiwilligen Klimabeitrag an Partner-Organisationen und gleicht den CO2-Fußabdruck aus, der durch die Messe entsteht. Bei der Planung, der Betreuung und dem Abbau des Xbox-Standes verschreibt sich Xbox der Abfallvermeidung. All dies ist Teil der Verpflichtung von Xbox gegenüber der Community und der Branche, aktiv daran zu arbeiten, die Umweltauswirkungen auf verantwortungsvolle Weise zu reduzieren.

So findest Du Xbox auf der Messe

Du findest uns in Halle 8 der Koelnmesse, Eingang Nord. Statte dem Team Xbox einen Besuch ab!

Öffnungszeiten:

Donnerstag, 25. August – 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Freitag, 26. August – 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Samstag, 27. August – 9:00 bis 20:00 Uhr

Sonntag, 28. August – 9:00 bis 20:00 Uhr

Xbox Booth @ gamescom Live Stream

Am Donnerstag, den 25. August von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr deutscher Zeit, veranstaltet Xbox einen besonderen Livestream mit spannenden Gesprächsrunden direkt vom Xbox-Stand. Sei gespannt auf Interviews mit Entwickler*innen und Gameplay der Xbox Game Studios, darunter Mojang Studios, Obsidian Entertainment und World’s Edge, von Xbox Game Studios Publishing und ihren Partnern bei Asobo Studio sowie einigen mit Spannung erwarteten Spielen unserer Drittanbieterpartner.

Folgende Inhalte erwarten Dich im Stream:

Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios Publishing)

Gunfire Reborn (Duoyi Games / 505 Games)

Sea of Thieves (Rare Games / Xbox Game Studios)

Lies of P (Neowiz)

High On Life (Squanch Games)

Grounded (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

Pentiment (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

Minecraft Legends (Mojang Studios & Blackbird Interactive / Xbox Game Studios)

Planet of Lana (Wishfully / Thunderful)

Age of Empires IV (Relic Entertainment & World’s Edge / Xbox Game Studios)

Die englischsprachige Live-Übertragung vom Xbox-Stand auf der gamescom ist verfügbar in Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Spanisch (Lateinamerika und Kastilisch), brasilianischem Portugiesisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch (vereinfacht) sowie mit ASL-, BSL- und DGS-Dolmetscher*innen und englischen Audiobeschreibungen. Alle Xbox Booth @gamescom Live Streams schaust Du über die regionalen XboxDACH-Channels auf YouTube, Facebook und weiteren Kanälen.

Xbox FanFest: After-Hour am Xbox-Stand nach Messeschluss

Xbox FanFest veranstaltet ein spezielles Event nach Messeschluss am Xbox-Stand. Dieses startet am Mittwoch, den 24. August von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr deutscher Zeit, und gibt ausgewählten Fans die Möglichkeit, exklusiven Zugang zum Stand zu erhalten, bevor die Messe für die breite Masse geöffnet wird. Es gibt keine bessere Möglichkeit, sich mit anderen Mitgliedern der Xbox-Community auszutauschen als sich persönlich zu treffen. Gemeinsam können Fans unterhaltsame Aktivitäten am Stand genießen, einschließlich Treffen mit Spieleentwickler*innen. Um an der Verlosung eines Tickets für die After-Hour für Dich und eine*n Freund*in teilzunehmen, registrierst Du Dich als Xbox FanFest-Fan unter xbox.com/fanfest. Die Teilnahmefrist endet am 16. August um 08:59 Uhr deutscher Zeit.

Virtuelle Meet & Greets mit Sea of Thieves und Park Beyond

Du kannst dieses Jahr nicht persönlich zur gamescom kommen? Kein Problem! Das Xbox FanFest wird am Freitag, den 26. August, ein Meet & Greet über Microsoft Teams mit Sea of Thieves und Park Beyond veranstalten. Um an der Verlosung teilzunehmen, registrierst Du Dich als Xbox FanFest-Fan unter xbox.com/fanfest und meldest Dich für das Treffen Deiner Wahl an. Die Teilnahmefrist endet am 16. August um 08:59 Uhr deutscher Zeit. Alle Einzelheiten findest Du in den offiziellen Regeln.

Alle aktuellen Informationen über Xbox auf der diesjährigen gamescom findest Du unter @XboxDACH auf Twitter, Facebook, Instagram and YouTube. Wirf außerdem einen Blick auf den umfangreichen Artikel auf Xbox Wire DACH, um noch mehr Infos zum gamescom-Programm zu erfahren sowie einen Überblick über alle Aktivitäten von Bethesda zu erhalten.