Xbox Game Pass: Highlights im Dezember

Der Dezember hat begonnen und mit ihm kommt ein Feuerwerk an neuen Spielen, Updates und Perks im Xbox Game Pass.

Schon bald im Xbox Game Pass

Falls Du es verpasst hast

Updates und DLCs

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Xbox hat auch im Dezember eine Reihe wertvoller Xbox Game Pass Ultimate Perks für euch vorbereitet – unter anderem fantastische Halo Infinite Perks, die Du pünktlich zum Release einlösen kannst. Besucht einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahrt mehr zu den neuesten Perks.

8. Dezember – Halo Infinite Multiplayer: “Pass Tense” MA40 AR Bundle

2. Dezember – Dauntless: New Year’s Bundle

2. Dezember – Apex Legends: RIG Helmet Weapon Charm

2. Dezember – World of Warships: Legends – Hero’s Companion

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

15. Dezember – Beholder (Cloud und Konsole)

15. Dezember – The Dark Pictures: Man of Medan (Konsole und PC)

15. Dezember – 2 (Cloud, Konsole und PC)

15. Dezember – Wilmot’s Warehouse (Cloud, Konsole und PC)

15. Dezember – Unto The End (Cloud, Konsole und PC)

15. Dezember – Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Cloud, Konsole und PC)

Mehr Infos zum Xbox Game Pass.