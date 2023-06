Xbox Games Showcase 2023 und Starfield Direct

Erstmals begeisterten Xbox und Bethesda nicht nur mit einem, sondern gleich zwei großartigen Shows voller neuer Spiele, Updates und Inhalte, die Spieler*innen schon bald auf Xbox erleben werden.

Im Xbox Games Showcase 2023 wurde die Zukunft unserer Plattformen vorgestellt – von der Konsole, über den PC und darüber hinaus. Freue Dich über exklusive News und Einblicke zu den kommenden Titeln, auf die die Gaming-Community sehnsüchtig wartet. Verliere also keine Zeit und hole Dir alle wichtigen News zu Next Gen-Titeln wie Starfield, Senua’s Saga: Hellblade II, Forza Motorsport (Release am 10. Oktober), Avowed und mehr.

Während des Xbox Games Showcase wurden insgesamt 27 Spiele vorgestellt – von denen 21 direkt im Xbox Game Pass und/oder PC Game Pass verfügbar sein werden! Direkt im Anschluss haben wir gemeinsam mit den Entwickler*innen auf der Starfield Direct nach den Sternen gegriffen und das erste neue Universum des Studios seit 25 Jahren kennengelernt. Bethesda Game Studios teilte in dieser Show exklusives Ingame-Material zu den verschiedensten Aspekten der riesigen neuen Welten von Starfield.

Die reichhaltigen Inhalte der Starfield Direct liefern detailreiche und ausführliche Gameplay-Eindrücke und lassen keinen Fan-Wunsch offen. Bevor Du Dir Starfield also am 6. September holst, wirf gemeinsam mit Todd Howard, Starfield Game Director bei Bethesda Game Studios, und seinem Team, einen Blick auf die Charaktererstellung, einige der zu erkundenden Planeten, die großartigen individualisierbaren Raumschiffe und vieles, vieles mehr!

Von den Xbox Game Studios haben Compulsion und inXile ihre neuen Xbox-Titel South of Midnight und Clockwork Revolution inklusive atmosphärischer Einblicke gezeigt. Zusätzlich gab es aufregende News zu den Fortschritten von Fable und der Zukunft des Microsoft Flight Simulator Franchises. Über einen ganz besonderen Schatz konnten sich alle Piraten-Fans freuen, als die Sea of Thieves Tall Tales Expansion zu Monkey Island vorgestellt wurde.

Zusätzlich zeigten unsere internationalen Studio-Partner aus aller Welt ihre ganze Bandbreite an Spielen, die schon bald auf Xbox-Plattformen erscheinen werden. Es gab bildgewaltige Showstopper zu Star Wars Outlaws, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess und Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Darüber hinaus gab es News zu ehrgeizigen Spielen wie dem österreichischen Titel Dungeons of Hinterberg und 33 Immortals. Für besondere Fan-Momente sorgte außerdem das Rollenspiel-Studio ATLUS, das mit Metaphor: ReFantazio, Persona 3 Reload und Persona 5 Tactica gleich drei großartige kommende Titel ankündigte.

Alle Spiele, die im Rahmen des Xbox Games Showcase 2023 vorgestellt wurden, werden auf PC und/oder Xbox Series X|S spielbar sein. Apropos Konsolen: Wir haben Euer Feedback gehört und gleich zwei großartige Neuheiten vorbereitet. Abgesehen davon, dass wir unser Kontingent an Xbox Series X weltweit aufstocken konnten, gehen wir auf all die Stimmen ein, die sich eine Xbox Series S mit mehr Speicherplatz wünschen. Deshalb erscheint die neue Xbox Series S in Carbon Black mit 1TB Speicherkapazität.