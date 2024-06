Xbox Games Showcase 2024: Alle Ankündigungen

Der Xbox Games Showcase und die Call of Duty: Black Ops 6 Direct sind zu Ende. Der Xbox Games Showcase, den Du hier erneut anschauen kannst, zeigte die Rückkehr zu beliebten Serien mit Gears of War: E-Day und Doom: The Dark Ages.

Außerdem gab es neue Einblicke in Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones und der große Kreis, Perfect Dark, State of Decay 3, South of Midnight, Avowed, sowie die Enthüllung von Starfield: Shattered Space und vielem mehr. Darüber hinaus wurde das Veröffentlichungsdatum von The War Within, der nächsten Erweiterung für World of Warcraft, bekannt gegeben.

Es war der erste Showcase mit Spielen aus unserem Portfolio von Studios wie Activision, Blizzard, Bethesda und Xbox Game Studios sowie unseren Third Party-Partnern. Spieler*innen wurden mit Premieren und neuen Updates für Dutzende Spiele verwöhnt, von denen viele im Game Pass verfügbar sein werden.

Von unseren Partnern gab es eine Weltpremiere des Gameplays von Assassin’s Creed: Shadows, eine Einführung in deine zukünftigen Begleiter*innen im lang erwarteten Dragon Age: The Veilguard sowie Debüts und Updates von kommenden Perlen wie Mixtape, Winter Burrow und Expedition 33.

Zuschauer*innen bekamen zusätzlich einen Einblick in das Gameplay des brandneuen Call of Duty: Black Ops 6. Du kannst die Call of Duty: Black Ops 6 Direct für einen detaillierteren Einblick hier ansehen.

Außerdem haben wir drei neue Xbox Series X|S-Konsolenoptionen vorgestellt, die noch in diesem Jahr in ausgewählten Märkten zu unserem aktuellen Lineup hinzukommen. Wir werden die Verfügbarkeit in den Märkten und die regionalen Verkaufspreise bekannt geben, wenn wir in den kommenden Monaten die Vorbestelldetails teilen.

Eine Woche mit speziellen Official Xbox Podcast-Showcases

Ab heute, den 10. Juni, wird der Offizielle Xbox-Podcast die ganze Woche über Folgen veröffentlichen. Darin enthalten sind Diskussionen mit Entwicklern und noch tiefergehenden Einblicken in einige der spannenden Spiele aus der heutigen Show, beginnend mit Avowed und gefolgt von Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Eine Episode pro Tag wird um 19:00 Uhr deutscher Zeit auf dem YouTube-Kanal von Xbox und den gängigen Podcast-Diensten veröffentlicht und ist leicht auf Xbox Wire zu finden.

Für weitere Informationen zu allem, was auf dem Xbox Games Showcase und der Call of Duty: Black Ops 6 Direct enthüllt wurde, schau Dir bitte die vollständige Zusammenfassung auf Xbox Wire DACH an.