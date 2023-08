yfood launcht mit Bethesda und Xbox limitierte Starfield Edition

Lift off! yfood greift nach den Sternen und kündigt anlässlich des Starfield-Starts am 6. September eine Kooperation mit dem US-amerikanischen Publisher Bethesda und Xbox an: Als kleiner Vorgeschmack zum Spiel kommt eine eigene Starfield Edition auf den Markt.

Die bereits vierte limitierte Gaming Edition des Smart-Food-Marktführers wird ab dem 2. August im yfood Onlineshop und ab dem 10. August bei Spar erhältlich sein. Für einen begrenzten Zeitraum gibt es zu den Onlinebestellungen der Starfield Edition einen Xbox Game Pass Ultimate im Wert von 14,99 Euro on top, mit dem Spieler einen Monat lang Zugang zu Starfield (ab 06.09.2023) und einer Bibliothek mit über 100 großartigen Spielen für Xbox und PC erhalten. *

*gilt nur für Neukunden

yfood Edition macht Lust auf Starfield

„Wenn man in die Welt eines epischen Rollenspiels wie Starfield eintaucht, ist es natürlich umso wichtiger, dass man als Spieler auch darauf achtet, am anderen Ende des Controllers rundum gut versorgt zu sein. Daher sind wir sehr begeistert, dass wir mit der neuen Starfield Edition eine ausgewogene Ergänzung zum Erlebnis auf dem Bildschirm bieten, die einfach gut schmeckt“, sagt Marco Raab, Chief Brand Officer bei yfood. Der Kern von Starfield ist eng mit den Brand Values von yfood verbunden: „Starfield ist ein außergewöhnliches Game. Es geht darum, die Welt über ihre Grenzen hinaus zu entdecken, innovativ zu denken und seine eigene Geschichte zu schreiben. Genau hinter diesen Werten stehen wir bei yfood. Ich denke, diese Kooperation ist in der Breite und Qualität etwas Besonderes“, so Raab.

Die Journey rund um die Starfield Edition

Auf Social Media sowie auf dem Produkt selbst fordert yfood den Entdeckergeist der Konsumenten und Fans heraus und hält einige Überraschungen bereit: Die Kooperation wurde nach und nach vorab auf den Kanälen von yfood, Bethesda und Xbox angeteasert. In den Posts versteckten sich Easter Eggs, die zu einer geheimen Landing Page mit exklusiven Preisen wie Xbox-Konsolen (Xbox Series S), Starfield Constellation Editions und gamescom-Tickets führten. Bekannte Gaming-TikTiok-Creator wie Andy Lee, Melvin Lee Lewis und KeinPart2 unterstützen die Kampagne. Neben der Ankündigung über Social Media wird es auch im Handel und auf der gamescom weitere Touchpoints mit der Starfield Edition geben.

„Cinnamon Stardust“ – cremig, zimtig & galaktisch gut

Was ist besser, als die Milchstraße zu sehen? Sie auch zu schmecken: cremig, zimtig, süß – so oder so ähnlich könnte jedenfalls das Universum schmecken. Cinnamon Stardust hat wie alle yfood Trinkmahlzeiten ein vollwertiges Nährstoffprofil bestehend aus Proteinen, pflanzlichen Ölen, Kohlenhydraten und Ballaststoffen sowie 26 Vitaminen und Mineralstoffen. Eine 500 ml Portion deckt mindestens 25% des täglichen Mikronährstoffbedarfs eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal) und hat den Nutri-Score A.

Mehr Informationen: yfood Starfield