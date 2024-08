Zahlreiche Ankündigungen am THQ Nordic Digital Showcase

Die Bühnenbeleuchtung geht langsam aus und THQ Nordic verneigt sich dankbar, nach seinem 2024er Showcase: Es war uns eine Ehre, Neues aus unserer Schatzkiste voller Ankündigungen, Gameplay-Weltpremieren und Überraschungen zu präsentieren.

Ihr habt die Gaudi verpasst? Macht nix, was einmal im Internet landet, verschwindet so schnell nicht. Ihr könnt Euch das Spektakel einfach in Ruhe jederzeit anschauen.

THQ Nordic Publisher Sale auf Steam

Wir rollen den roten Teppich aus und lassen eine unsere größten Sales-Aktionen des Jahres hereinspazieren! Um die jüngsten Ankündigungen und all unsere geliebten Spiele zu feiern, fallen die Preise schneller als Monster in Titan Quest II. Vom 01. August, ab 19:00h bis zum 15. August, 19:00h sind dutzende unserer Titel massiv reduziert. So gibt’s Darksiders III mit satten 80 Prozent Rabatt, ebenso wie die Titan Quest Anniversary Edition (Addons ebenfalls stark reduziert!) und South Park: Snow Day gibt’s zum Beispiel für 50% weniger. Eine prima Möglichkeit, die Wartezeit auf unsere kommenden Hits zu verkürzen!

Checkt die reduzierten Games, die kommenden Releases und die spielbaren Demos hier aus:

https://thqn.net/THQNSale2024

The Eternal Life of Goldman

Damit habt ihr wohl – trotz unserer dezenten Hinweise – nicht gerechnet: Von Weappy Studio, den kreativen Köpfen hinter Spielen wie This Is the Police, Rebel Cops oder This Is the President kommt eine brandneuen Marke: The Eternal Life of Goldman ist ein fesselendes Plattformer-Abenteuer in welchem man ein weitläufiges und gänzlich von Hand gezeichnetes Archipel erkundet, das im traditionellen Bild-für-Bild-Animationssitil daher kommt. Das mysteriöse Szenario ist von uralten Fabeln inspiriert und das Ziel ist kein geringeres, als eine geheimnisvolle Gottheit zu besiegen…

Der Ankündigungstrailer: https://youtu.be/MDMPSmoePe4

Space for Sale

Das intergalaktische Weltraum-Abenteuer Space for Sale ist gerade frisch in den Early Access auf Steam gestartet. Bestreitet alleine oder gemeinsam mit einem Freund die aufregende Reise einen Weltraum-Immobilienmaklers, der mit seinem treuen Raumschiff die Wunder des Sonnensystems und die seiner Planeten entdeckt. Wer smart ist, lernt die Gewohnheiten der dort lebendes Spezies und nutzt diese Entdeckungen, um Gebäude oder Werkzeuge zu erschaffen. Forscht, sammelt Ressourcen und baut wunderschöne Habitate, denn ja, diese Gebiete werden an anspruchsvolle Kunden aus allen Ecken der Galaxis verkauft und sollen natürlich den potenziellen Käufern gefallen.

Den Trailer anschauen: https://youtu.be/lZ_rXr3bNe4

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Disney Epic Mickey: Rebrushed erweckt die Magie von Disney in einem farbenfrohen 3D-Plattformer zum Leben. Dieses wunderschöne Remake schickt Micky Maus auf eine epische Reise durch das Wasteland, ein Reich voller vergessener Disney-Figuren. Als Micky tauchst du in eine fantastische Welt ein und gestaltest – bewaffnet mit Farbe und Verdünner – dein Abenteuer und das Schicksal dieser alternativen Welt.

Disney Epic Mickey: Rebrushed kann vorbestellt werden und wird am 24. September 2024 für PS4™, PS5™, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo® Switch sowie PC erscheinen.

Den Trailer anschauen: https://youtu.be/R_ZFP4sDsYk

Wreckfest 2

Meine Damen und Herren, bitte anschnallen und die Motoren starten! Eins der abgefahrensten und zerstörerischsten Rennspiele ist wieder da und explosiver als je zuvor: Wreckfest 2 donnert bald auf PC, PlayStation 5 und Xbox Seres S/X. Die langerwartete Fortsetzung der erfolgreichen Marke hebt das Chaos auf der Rennstrecke auf ein ganz neues Niveau. Mit komplett überarbeiteter Physik-Engine entsteht eine realistische Simulation von Kollisionen und metallzerreissender Zerstörung, die ihres gleichen sucht.

Macht euch bereit, die Rennstrecken mit komplett anpassbaren Fahrzeugen zu dominieren und erschafft eure eigene, gepanzerte Zerstörungsmaschine oder einen wendigen Flitzer. Doch werft selbst einen Blick auf das charmante Chaos und erlebt eines der destrukivsten Rennspiele aller Zeiten – Vorhang auf für den Ankündigungstrailer.

Der Ankündigungstrailer: https://youtu.be/PcFycn0BjzE

Titan Quest II

Das legendäre Action-Rollenspiel meldet sich mit Schmackes zurück. Die Gameplay-Premiere gewährt den Spieler:innen einen detailierten Blick auf das, was das Spiel zu bieten hat: Erneut werdet ihr in die mystische Welt des Antiken Griechenlands geschleudert, wo ihr euch großen Herausforderungen stellt, exquisite Beute jagt und mächtige Helden erschafft, indem ihr verschiedenste Meisterschaften miteinander kombiniert. Seid ihr bereit, eure eigene Heldensage zu schreiben?

Geschmiedet in den kreativen Katakomben von Grimlore Games in München, ist Titan Quest II derzeit für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X in Entwicklung. Die epische Sage beginnt genau dann, wenn die Moiren es prophezeit haben!

Der Gameplay-Reveal Trailer: https://youtu.be/uGQ_9OK8pPI

Gothic 1 Remake

Willkommen zurück, in der atemberaubend hübschen Kolonie: Das Gothic 1 Remake zeigt endlich Gameplay und entführt die Spieler:innen zu vertrauten Orten, die nun in all der Pracht der Unreal Engine 5 erstrahlen. Der Trailer entführt in die Geschichte, stellt Kampf und Magie vor und zeigt die lebendige Spielwelt, in der die Fans der Serie einge verstecke neue Details entdecken können. Lehnt euch zurück und genießt den ersten Gameplay-Trailer vom neuen, alten Gothic:

Der Gameplay-Trailer: https://youtu.be/-pwcnbZtATQ

Das Gothic Remake ist derzeit in Entwicklung und nur Innos weiß, wann es für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheinen wird.

Way of the Hunter – Lintukoto Reserve DLC

Der Lintukoto Reserve DLC bietet eine faszinierende Landschaft und ist die Heimat einer Vielzahl verschiedern Wildtiere, angefangen beim Nordluchs, über Berg-Rentiere und Polarfüchsen bis hin zum majestätischem eurasischem Elch. Egal, ob man auf einem hochgelegenen Beobachtungsposten oder inmitten der Ruhe eines Flußdeltas ausharrt, das Lintukoto Reserve führt zu einer neuen Sicht auf und einer tieferen Verbindung mit der Natur. Der DLC ist ab heute für PC, PlayStation®5 und Xbox Series X|S erhältlich!

Den Trailer ansehen: https://youtu.be/TnVHT_gsYF4

Und ganz zum Schluss nur eine ganz kurze Info zu den beiden mysteriösen Teasern am Ende:

Das knuffige kleine Ferkel (Und nein, das ist sicher NICHT der Name des Spiels!)

Sie kommen …

Von den Entwicklern von Little Nightmares I & II kommt eine ganz neue Vision, mit nichts vergleichbar, was man schon gesehen hat. Erfahrt mehr über das neue Spiel der Tarsier Studios auf der Gamescom Opening Night Live am Dienstag, dem 20. August 2024 ab 20:00h

Und hier der Teaser: https://youtu.be/j5kVjKCCjzo

Darksiders Teaser

Seid bereit, erneut auszureiten! Verraten wir zu diesem Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte sonst noch etwas? Nein.

Habt Geduld und genießt den Teaser: https://youtu.be/WHuefHUAX3g