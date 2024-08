Völgarr the Viking II im Test

Volgarr (oder Völgarr) the Viking II ist die Fortsetzung des bereits vor über 10 Jahren erschienenen Volgarr the Viking, das übrigens auch heute immer noch ganz spaßig zu spielen ist. Wir übernehmen in dem Retro-Spiel der Entwickler aus Kirkland (in der Nähe von Seattle) wiederum die Rolle des titelgebenden Volgarr, der von links nach rechts in feinstem 2D durch die Landschaft stapft und die unzähligen auftauchenden Gegner mit seinem Wikingerschwert in die Totenwelt befördert. Volgarr ist ein Hardcore-Krieger, der im ersten Teil bereits einen Drachen besiegt hat, gestorben ist und in Valhalla aufgenommen wurde, aber dann aufgrund seiner Heldentaten wieder auf die Erde zurück durfte.

Spieler des Originals werden sich im neuen Teil wie zu Hause fühlen, und können sich an neuen Power-Ups, neuen Zaubersprüchen, neuen Gegnern und einem mitreißender neuen Soundtrack erfreuen. Aber vor allem können sie sich am klassischen Gameplay abreagieren und Gegnermassen mit ihrem Schwert zerhacken. Zusätzlich kann Volgarr auch wieder Gegner mit Wurfspeeren quälen und mit Zaubersprüchen um sich werfen. Seinen Wurfspeer kann er auch wieder kraftvoll in die Wand schleudern und danach als Kletterhilfe benutzen. Oder ihr ladet den Speerwurf auf und schleudert ihn dann besonders wuchtig auf eure Gegner.