Zahlungsmethoden beim Gaming – das sollte man wissen

Gaming spielt sich zunehmend in der Onlinewelt ab. Daher ist es keine Überraschung, dass sich mehr und mehr Spieler:innen Gedanken über die Zahlungsmethoden im Internet machen.

Nur noch wenige Games werden für Bargeld im Laden gekauft. Stattdessen greifen Gamer auf Plattformen wie Steam zurück. Das ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs.

In der Vergangenheit konnten Gamer bei Steam mit Bitcoin bezahlen

Eine große Anzahl von Gamern kauft ihre Spiele inzwischen auf Plattformen wie BattleNet, Steam und Ubisoft Connect. Dabei stehen die unterschiedlichsten Zahlungsmethoden zur Auswahl, darunter American Express, giropay, MasterCard, PayPal, paysafecard, Skrill, Visa und weitere. In der Vergangenheit waren sogar Kryptowährungen ein gängiges Zahlungsmittel. Zumindest bei Steam wurde Bitcoin kurzzeitig eingeführt. Der Hype war nicht von langer Dauer: Aufgrund von Betrugsfällen und starken Kursschwankungen entschied sich die Plattform, die Zahlung mit Kryptowährungen einzustellen. Das heißt allerdings nicht, dass es damit getan ist. Durch die zunehmende Akzeptanz von Kryptos könnte sich die Situation in Zukunft ändern. Ob es am Ende der Bitcoin oder ein Altcoin sein wird, ist hingegen eine andere Geschichte. Am besten wäre eine digitale Währung, die keinen allzu starken Kursschwankungen unterworfen ist.

Immer mehr dApps und NFT-Games

Bei Kryptowährungen beziehungsweise der Blockchain-Technologie denken viele von uns direkt an den Zahlungsverkehr. Das ist jedoch nur eines von zahlreichen potenziellen Einsatzgebieten von digitalen Währungen. Tatsächlich sind Anwendungen, welche das Game selbst betreffen, um einiges relevanter. Nicht ohne Grund gibt es immer mehr dezentrale Spiele wie dApps. Ein gutes Beispiel für eine dApp ist CryptoKitties. Bei CryptoKitties geht alles um virtuelle Katzen in Form von Non-Fungible Tokens (NFTs). Sie können gekauft, verkauft, gezüchtet und gesammelt werden. Das Ziel des Spiels ist, möglichst seltene Katzen zu erhalten.

Online Casinos bieten die größte Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten an

Immer mehr Glücksspieler:innen ziehen Casinos im Internet den terrestrischen Spielbanken vor, da sie eine höhere Flexibilität genießen möchten, mehr Games spielen wollen und eine große Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten vorziehen. Zugegebenermaßen ist die Auswahl an Zahlungsmethoden bei Online Casinos sehr groß. Können wir in normalen Casinos nur mit Bargeld oder Kreditkarte bezahlen, stehen bei vielen virtuellen Spielbanken die unterschiedlichsten Zahlungsdienstleister oder sogar Kryptowährungen zur Auswahl. Es gibt jedoch eine schlechte Nachricht: Seit einiger Zeit sind in deutschen Online Casinos Skrill & Neteller nicht mehr verfügbar. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme zur Regulierung des Glücksspielmarktes. Sie soll verhindern, dass Spieler aus Deutschland in hierzulande illegalen Online Casinos spielen. Leider sind bis auf Weiteres praktisch alle Online Casinos betroffen. Die Zahlungsdienstleister werden aber mit der Zeit zu all denen zurückkehren, welche mit den in Deutschland geltenden Gesetzen vereinbar sind. Spieler können also beruhigt aufatmen.

Zahlungsmethoden bei In-App-Käufen hängen von der Landesversion des Stores ab

Beim Thema Gaming spielen Apps eine immer größere Rolle. Wurden mobile Games anfangs noch belächelt, sind sie inzwischen eine beliebte Form der Unterhaltung: Deutsche geben Millionen von Euros für Spiele-Apps aus den Stores aus. Welche Zahlungsmethoden bei In-App-Käufen für Verfügung stehen, hängt übrigens von der Landesversion der Stores ab. Einige Zahlungsmethoden wie die TrueMoney Wallet (Thailand) gibt es nur in bestimmten Ländern.